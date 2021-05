Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","shortLead":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","id":"20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d2858-8588-4c06-b053-f8a9203eb387","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","timestamp":"2021. május. 12. 15:10","title":"Az Amazon javára ítélt az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ahol éri, akadályozza a Fidesz az ellenzéki előválasztást, de az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának Karácsony Gergely mögé – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ahol éri, akadályozza a Fidesz az ellenzéki előválasztást, de az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos...","id":"20210512_ellenzek_karacsony_jakab_elovalasztas_gyurcsany_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51121f0-5742-4192-b714-5d139f3f7918","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ellenzek_karacsony_jakab_elovalasztas_gyurcsany_orban","timestamp":"2021. május. 12. 15:49","title":"Három okból lehet Karácsony az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38aa0aa-68e8-4ebb-821c-fef36886a06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta foglalkoztatja már a tudósokat a kérdés, hogy vajon mikor készülhetett az angliai Cerne Abbas-i óriás. 12 hónapnyi vizsgálat után megjött az eredmény.","shortLead":"Régóta foglalkoztatja már a tudósokat a kérdés, hogy vajon mikor készülhetett az angliai Cerne Abbas-i óriás. 12...","id":"20210512_cerne_abbas_i_orias_dombrajz_mualkotas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c38aa0aa-68e8-4ebb-821c-fef36886a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede088b-86c2-4200-9b29-b19a3f3ac67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_cerne_abbas_i_orias_dombrajz_mualkotas","timestamp":"2021. május. 12. 14:03","title":"Egy éven át vizsgálták, kiderült, mikor készülhetett az angliai óriás rajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ma már csak olyan kormányváltásnak van értelme, amelyet kíméletlen elszámoltatás követ. Vélemény.","shortLead":"Ma már csak olyan kormányváltásnak van értelme, amelyet kíméletlen elszámoltatás követ. Vélemény.","id":"202119_Tota_W_hogyan_vesszuk_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eedbb5-1fb0-4f18-9619-c3b636d2752e","keywords":null,"link":"/360/202119_Tota_W_hogyan_vesszuk_vissza","timestamp":"2021. május. 13. 13:00","title":"Tóta W.: Hogyan vesszük vissza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","shortLead":"A Sony legújabb konzolja egyelőre nem bővelkedik az exkluzív címekben, de dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon.","id":"20210513_sony_playstation_5_ps5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e086274-c3ad-4e23-a565-8c73e893ad83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_sony_playstation_5_ps5","timestamp":"2021. május. 13. 14:03","title":"25 PlayStation 5-ös játék van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul bezáródik a böngésző. A Microsoft is vizsgálja az ügyet.","shortLead":"Valami hibádzik az MS Edge 90 stabil verziónál: sokszor előfordul, hogy egy YouTube-videó betöltésekor váratlanul...","id":"20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f67487-d858-4584-8a1f-b9c3a92ce95b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_microsoft_edge_bongeszo_youtube_videok_teljes_kepernyos_lejatszasa_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 11:03","title":"Bezáródik a böngésző, amikor teljes képernyőre vált YouTube-on? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]