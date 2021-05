Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c33b8-c297-44f6-828f-fcb44c271c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Okosba alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","shortLead":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","id":"20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b4fad-e122-4052-baf1-59bac69a0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","timestamp":"2021. május. 14. 09:51","title":"Portfolio: Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen ugyanúgy véd, mint a vuhani ellen. Ugyanakkor valamivel kisebb a hatásossága a vírus dél-afrikai variánsával szemben.","shortLead":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen...","id":"20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c025b2d-85d2-4fe7-a36f-cadd7a910a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:44","title":"Karikó Katalin: Már tesztelik a 6 hónapos kortól adható Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","shortLead":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","id":"20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237a086d-8054-47cf-9d4d-43dc2a542451","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","timestamp":"2021. május. 13. 11:12","title":"„Művésznő! Miénk volt a megtiszteltetés!” – tűzoltók mentették ki Lehoczky Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének közleményben kellett cáfolnia azt.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének...","id":"20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e90eb-091d-4b96-95cc-0c37adfdb010","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 13. 13:37","title":"Operatív törzs: Egy nagykanizsai férfi azt terjesztette, hogy egy faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés sem ment meg életeket. Vagyis az életek megmentéséhez jobb szűrési tesztekre van szükség. ","shortLead":"A rákszűréssel egyértelműen ki lehet mutatni korán a daganatot, de egyik, a kutatásban tesztelt szűrési megközelítés...","id":"20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dc9cac-02b4-4d6d-bc1c-60c2a42cadbe","keywords":null,"link":"/elet/20210514_A_petefeszekrak_szuresevel_nem_sikerult_csokkenteni_az_elhalalozast_egy_brit_kutatasban","timestamp":"2021. május. 14. 09:43","title":"Szűréssel sem sikerült csökkenteni a petefészekrák miatti elhalálozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]