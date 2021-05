Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti programismertető beszédében jelentette be, hogy életre hívta a 99 Mozgalmat, amely tervei szerint „nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett” szolgálná a változást Magyarországon, hiszen, ahogy Karácsony fogalmazott, a „jóvátételhez, az ország újraegyesítéséhez, a jogállam helyreállításához, a köztársaság újjáépítéséhez” mindenkire szükség van, nemcsak az ellenzéki politikusokra. A mozgalomnak a beszéddel egy időben már élesedett is a honlapja, amelyen felsorolják a mozgalom csaknem hetven alapítótagjának nevét is.

Új mozgalmat indít Karácsony Gergely A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.

Karácsony a beszédében úgy fogalmazott, olyan embereket állítottak egymás mellé, akik eddig nemigen szerepeltek együtt, és a lista sokszínűségét elnézve nem is hazudott. Szó sincs arról például, hogy kizárólag országosan ismert nevek csatlakozhattak volna az alapítókhoz: a listán több tanuló, eladó és fodrász mellett szerepel például egy bizonyos Tóth Imre Miklós, volt olvasztár, munkanélküli vagy Tóth András, volt bányász is.

Az alapítók egy része a civilek, másik része hírességek, a harmadik része pedig politikusok és más közéleti szereplők közül került ki, de még közös halmaz is van, például Kukorelly Endre, aki ugyan elsősorban író és költő, de az LMP országgyűlési képviselője is volt. Az alapítók között van Ángyán József agrármérnök, volt államtitkár, Bod Péter Ákos, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, Bozóki András politológus, volt kulturális miniszter, Haraszti Miklós író-politikus, az EBESZ volt sajtószabadság-felelőse, Kaltenbach Jenő jogász, volt kisebbségi ombudsman, Kenedi János író, az állambiztonsági iratok kutatója, Majtényi László jogász, volt adatvédelmi biztos, valamint több jelenlegi, vidéki polgármester, köztük például Wittinghoff Tamás (Budaörs), és ott van a tagok közt Balázs Péter közgazdász, az Európai Unió volt biztosa, volt külügyminiszter is.

Csatlakozott a mozgalomhoz Ferge Zsuzsa szociológus, szociálpolitikus, az MTA rendes tagja, Bojár Gábor fizikus, a Graphisoft és az Aquincum Institute of Technology alapítója, Kis János filozófus, közíró vagy ifj. Bibó István művészettörténész, etnológus, akit Karácsony külön ki is emelt beszédében, mivel a főpolgármester elmondása szerint a legtöbbet a hatalom természetétől édesapjától, Bibó Istvántól tanulta.

A művészet szereplői közül alapító tag Alföldi Róbert színész-rendező és Jordán Tamás színművész, akik mindketten a Nemzeti Színház igazgatói voltak. Tag Hajós András énekes, televíziós műsorvezető, Osvárt Andrea színésznő és Tarr Béla filmrendező is.

A mozgalom honlapján olvasható hitvallás szerint

Ma 1 százaléknyi kiváltságos uralkodik a 99 százalékos többség felett. Itt az ideje, hogy az ország lerázza magáról ezt az uralmat!

Mint a hitvallásban olvasható, „Újra kell egyesíteni a hatalom által megosztott, válságoktól meggyötört, a járvány által megsebzett hazánkat”, ehhez pedig „Szükség van a konzervatívokra, mert szükség van a hagyományainkra. Szükség van a liberálisokra, mert szükség van a minden ember egyenlőségét, szabadságát és méltóságát garantáló intézményekre. Szükség van a baloldaliakra, mert égető szükség van a társadalmi szolidaritásra. És szükség van a zöldekre, mert soha nem feledkezhetünk meg az utánunk jövő generációkról. Szükség van hivatásos politikusokra, de szükség van mindenki másra is, akik hajlandóak tenni azért, hogy jóvá tegyük Magyarországot!”