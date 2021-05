Magyarországon megint trónfosztásra van szükség: ezzel kezdődik a sérült, beteggé tett demokráciánk helyreállítása

– mondta Karácsony Gergely főpolgármester szombat délutáni programismertető beszédében, miután reggel bejelentette, hogy indul az ellenzéki miniszterelnöki előválasztáson. Hozzátette: „Ki is kell vontatni a trónszéket Magyarországról”, hogy többé ne uralkodhasson, csak szolgáljon mindenki, aki hatalomra jut.

Mint elmondta, ő már tíz éve úgy gondolja, a kormányváltásnak a teljes ellenzéki összefogás a feltétele, ezért is indul a választáson, nem törődve a kormány „hecckampányával”.

„Olyan országot kell létrehoznunk, ahol minden ember előrejutása a saját képességein múlik, de hogy így legyen, ahhoz változás kell Magyarországon”, mondta Karácsony, mivel szerinte „a kiszolgáltatottság ma több millió ember sajátja”, akiknek „jóvátétellel tartozunk”, hogy „a kevesek helyett a 99 százalékos többség javát szolgáljuk”.

Karácsony szerint

a jelenlegi hatalom lélektani nyomása alatt összedőlt a demokráciánk, összeomlott a harmadik köztársaság.

Hozzátette: „A demokrácia helyreállításának együtt kell járnia azzal, hogy igazságot teszünk, a jogi erkölcsi és anyagi károkat helyrehozzuk”, ugyanakkor úgy gondolja, leszámolás helyett elszámolásra, bosszú helyett jóvátételre van szükség.

Elmondta azt is, az, hogy a jelenlegi hatalom folyamatosan uszít és hergel, szerinte nemcsak a békére, de a gazdaságra is rossz hatással van. Szerinte most olyan kormány van hatalmon, amely újjáéleszti a lakásmaffiát, amely kormányzásnak hazudja az önkormányzatok kifosztását és amely a Diákváros helyére kínai kommunista elitegyetemet hozna.

„Azzal a hittel és akarattal indulok a választások, hogy a magyar önkormányzatiság ügyét is szolgáljam” – fogalmazott Karácsony, aki szerint a változásnak ellenzéki összefogás a feltétele, de többet kell a kötelező házifeladatnál tenni, közösen kell megírni az ország történelmének új fejezetét, amely nem hasonlíthat az előző évekre, sőt, az előző 30 évre sem. „Nem azon kell versengeni, hogy ki tudja jobban szídni a kormányt” – emelte ki.

Mint elmondta, Bibó Istvántól tanulta meg, hogy „A hatalom önmagában semmi: nem érték és nem érdem. Igazolást csak akkor nyer, ha morális értéke van, és nem önérdeket, hanem a közös érdekeinket szolgálja.” Karácsony szerint ez a morális érték jelen helyzetben nem lehet más, mint a jóvátétel és az ország újraegyesítése, a jogállam helyreállítása, a köztársaság újjáépítése. „Ez a magasztos cél nem lehet csak a pártok és a miniszterelnök-jelöltek ügye. Ahhoz, hogy megállítsuk a féket és egyensúlyát veszített egy százalékot, szükség van a konzervatívokra, liberálisokra, baloldaliakra és a zöldekre is. A hivatásos politikusokra, civilekre, a szabad sajtóra és elsősorban a közös ügyekben együtt gondolkodó és cselekvő közösségekre” – mondta. Karácsony ezért bejelentette, hogy ennek a célnak az érdekében

életre hívja a 99 Mozgalmat, amely a nem a pártok helyett, hanem azok mellett szolgálná a változást Magyarországon.

Közölte: büszke arra, hogy a mozgalom olyan embereket is közös cselekvésre késztetett már, akik eddig nemigen szerepeltek együtt, például Ángyán Józsefet, Kiss Jánost, Bod Péter Ákos, Ferge Zsuzsát, Alföldi Róbertet és ifj. Bibó Istvánt.

Karácsony utalt az elmúlt napok közbeszédét meghatározó témára, saját, állítólag nem elég jó angoltudására is:

Fejlődnünk és tanulnunk kell, ha kell, egymástól, ha kell, másoktól. Nekem speciel, ha jól gondolom, az angoltanáromtól is

– mondta.

Bár ellenzéki oldalon hónapok óta biztosra vették, hogy Karácsony Gergely főpolgármester elindul az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választáson, az érintett csak ma, május 15-én reggel jelentette ezt be. Forrásaink szerint Karácsony eleinte nem akarta ezt, a korábbi lejárató kampányok tapasztalatai alapján családi okok miatt is hezitált. Környezete győzködte, az MSZP-nek és a Párbeszédnek nem is volt más alternatívája, mint ő, de már előre beállt mögé az LMP is.

Szombat reggel Karácsony Nyírtassról jelentkezett be, ahol a gyerekkorát töltötte. „Nem azért jöttem ide, hogy stadiont ígérjek Nyírtassnak” – mondta, és arról is beszélt, hogy a falu polgármesterét sem teszi gazdaggá. „Azért indítom innen ezt a mai napot, mert az örökké küzdő magyarokért szeretnék dolgozni, nem az egy százaléknyi kiváltságosokért, hanem a 99 százalékért” – fogalmazott.