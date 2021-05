Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","shortLead":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","id":"20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01537a8d-8312-4210-9145-3d0e8c9cd1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","timestamp":"2021. május. 19. 10:25","title":"A Toyota Corollának is lesz szabadidő-autó változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai haditengerészet rögzített. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az USA rendelkezne egy központi raktárral, ahol idegeneket őriznek.","shortLead":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai...","id":"20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada2fc4-32df-4a86-9aaf-8791d132463a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","timestamp":"2021. május. 20. 09:03","title":"Obama szerint valósak az UFO-videók, és egyelőre senki nem találja a magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","shortLead":"Bucsi László szerint addig kell egy orvosnak a kórházban maradnia, amíg el nem végezte a munkáját.","id":"20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bd434e7-b842-428c-b31c-84281c7292b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564cc44-4f51-4df1-a6fe-a94ff60af02c","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bucsi_laszlo_szekesfehervar_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 17:38","title":"Fehérvári kórházigazgató: Én életemben nem néztem meg, hogy mennyi a fizetésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","shortLead":"Az a 40 ezer adag vakcina, amit Szijjártó Péter május első felére ígért Csehországnak, még mindig nem ért oda.","id":"20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14134b-ee58-4d52-993c-bbc31d340a00","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_szerbia_csehorszag_ajandek_pfizer","timestamp":"2021. május. 20. 05:36","title":"100 ezer adag Pfizer-vakcinát ajándékoz Csehországnak Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b6fa28-cebd-4e42-8cff-f1102030c8af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oregoni egyetem szakemberei szimuláció segítségével tanították meg Cassie-nek, hogyan kell lépcsőn közlekedni.","shortLead":"Az oregoni egyetem szakemberei szimuláció segítségével tanították meg Cassie-nek, hogyan kell lépcsőn közlekedni.","id":"20210519_robot_cassie_onjaro_robot_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89b6fa28-cebd-4e42-8cff-f1102030c8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffa735c-f1ca-487f-b033-eb41cd52bce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_robot_cassie_onjaro_robot_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 19. 18:03","title":"Vakon, félelmetes magabiztossággal közlekedik a lépcsőn ez a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","shortLead":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","id":"20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1537c26-1e11-413b-857a-749cc6913641","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","timestamp":"2021. május. 19. 21:56","title":"Colonial Pipeline: 4,4 millió dolláros váltságdíjat fizettek hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Ford bemutatta az F-150-es pickup tisztán elektromos hajtásláncú új változatát, mely többek közt a Tesla Cybertruckot...","id":"20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de0ce49-2d23-4e1a-be41-09f892581c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2e355f-617f-479a-b990-74f939df5969","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_bekovetkezett_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_is_villanyautova_valt_ford_f150","timestamp":"2021. május. 20. 07:20","title":"Bekövetkezett: a legnépszerűbb amerikai monstrum is villanyautóvá vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]