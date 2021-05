Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","shortLead":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","id":"20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1537c26-1e11-413b-857a-749cc6913641","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","timestamp":"2021. május. 19. 21:56","title":"Colonial Pipeline: 4,4 millió dolláros váltságdíjat fizettek hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c607eb3c-5204-4499-8576-90dd5873c124","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyéni életünkben, párkapcsolatunkban, családunkban időnként válságot élünk meg. Ha úgy gondolunk rá, mint az élet elkerülhetetlen velejárójára, a kilábalás után akár harmonikusabb is lehet az életünk, mint korábban. Megyeri Zsuzsanna pszichológus írása.","shortLead":"Egyéni életünkben, párkapcsolatunkban, családunkban időnként válságot élünk meg. Ha úgy gondolunk rá, mint az élet...","id":"20210520_A_csaladi_krizis_nem_termeszeti_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c607eb3c-5204-4499-8576-90dd5873c124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84868f6c-3ac5-48cb-97e3-4604244f243a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210520_A_csaladi_krizis_nem_termeszeti_csapas","timestamp":"2021. május. 20. 13:30","title":"A családi krízis nem természeti csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","shortLead":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","id":"20210521_eiffel_torony_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b86523-bb47-4628-a77f-c8b59a9e03f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_eiffel_torony_nyitas","timestamp":"2021. május. 21. 06:17","title":"Július közepén megnyitják az Eiffel-tornyot a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","shortLead":"Balogh Samu szerint a mostani tervek már csak nyomokban tartalmazzák a Diákvárost.","id":"20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4a9d0-b42e-4d66-8f97-bd79f8761c68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_balogh_samu_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. május. 20. 18:33","title":"Karácsony kabinetfőnöke szerint Palkovicsék blöfföltek a Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57059f40-181e-4018-963e-0052622a8f9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap történelmet írt Kína: a világon harmadik országként sikerült landolniuk a Marson. Az odaküldött Zhurong nevű marsjáró most hazaküldte az első fényképeket.","shortLead":"Vasárnap történelmet írt Kína: a világon harmadik országként sikerült landolniuk a Marson. Az odaküldött Zhurong nevű...","id":"20210519_kina_marsjaro_zhurong_tienven_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57059f40-181e-4018-963e-0052622a8f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc451be-6123-4c81-9fe9-a789691619cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_kina_marsjaro_zhurong_tienven_1","timestamp":"2021. május. 19. 17:23","title":"Megjöttek az első fotók, amiket a kínai marsjáró készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hosszú szünet után új filmmel jelentkező rendező azt az illúziót kínálja, mint mindig: az a fa ér az égig, amelyikről elhisszük.","shortLead":"A hosszú szünet után új filmmel jelentkező rendező azt az illúziót kínálja, mint mindig: az a fa ér az égig, amelyikről...","id":"202120__het_kis_veletlen__atizedik_meg_atobbiek__gothar_peter__valami_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcecf61b-0fe3-497a-a563-221b298316be","keywords":null,"link":"/360/202120__het_kis_veletlen__atizedik_meg_atobbiek__gothar_peter__valami_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 20. 19:00","title":"Az új Gothár Péter-filmnek Esterházy Péterhez és Stephen Hawkinghoz is köze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]