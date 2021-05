Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása is révbe ér.","shortLead":"Kezdődik a pesti rakpart utolsó gyalog járhatatlan szakaszának átépítése, és remélhetőleg a Blaha Lujza tér felújítása...","id":"20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6371c67-7c6f-4b8a-a012-6d25909d0103","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_Varoshaza_felujitasatol_veszik_el_a_penzt_a_Blaha_Lujza_terre","timestamp":"2021. május. 26. 16:51","title":"A Városháza felújításától veszi el a pénzt a főváros a Blaha Lujza térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.","shortLead":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak...","id":"20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14366b0-6150-4542-9d04-bb8cfb729fbb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","timestamp":"2021. május. 26. 21:26","title":"Böröcz László: Sem Bayer, sem Rákay nem lesz jogosult megvenni a bérlakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken. 16 ezer ember kapta meg az elmúlt egy napban az első oltását, 131 ezer a másodikat.","shortLead":"A kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken. 16 ezer ember kapta meg az elmúlt egy napban az első oltását...","id":"20210527_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4ca91-6f5e-48ce-ae12-7ab120330b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 27. 09:02","title":"Koronavírus: 32 újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon streamingportfólióját.","shortLead":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon...","id":"20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf0bc3-bdcf-4aa2-937b-9b5db5c648ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","timestamp":"2021. május. 26. 16:27","title":"Megvette az Amazon az MGM-et, a Prime Videóra költözhet James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","id":"20210526_gyurcsany_orban_oszod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab687a9-cb83-43bb-af8a-d03ef26506c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_gyurcsany_orban_oszod","timestamp":"2021. május. 26. 19:48","title":"Gyurcsány reagált Orbán őszödözésére: Hú, csávókám! Hát, azért ez nagyon lent van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia a cégnek. A többi mehet a német anyavállalathoz.","shortLead":"A beszámoló alapján a 41,55 millió eurós adózás előtti eredmény kevesebb mint 6 százalékát kellett csak leadóznia...","id":"20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a34d1db-e13b-4e1f-80c0-a41b940791a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967994d-9fd1-4951-b384-f1eb1e740f37","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_mercedes_2020as_beszamolo_osztalek","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Több mint 13 milliárd volt a magyar Mercedes nyeresége, osztalékként kifizetik az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]