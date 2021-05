Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak megválaszolása, hogy egyáltalán hogyan fordulhatott ez elő.","shortLead":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak...","id":"20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336a2628-b128-43e4-9db4-4a14f5216221","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","timestamp":"2021. május. 26. 18:22","title":"Nem kaphat oltást egy 16 éves, mert a tajszámával valakit már januárban beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene besorolnia az autósoknak, hogy rövidebb idő alatt átjusson mindenki. Az elv elég ritkán működik tökéletesen.","shortLead":"A 8-as út forgalmas székesfehérvári körforgalma előtt megszűnik a két sáv, vagyis a cipzárelv szerint kellene...","id":"20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0253352e-6a61-41b6-964a-ffbdcc7752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755001-75d0-49b9-8b51-fc22141f94d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Buntetofekezett_aztan_direkt_feltartotta_az_egesz_sort__video","timestamp":"2021. május. 27. 08:06","title":"Nem működött a cipzárelv Fehérváron, egy autós inkább feltartotta az egész sort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc a legrövidebb lesz, a házassági szerződés viszont a leghosszabb. De ki lesz a vőfély, mit énekel majd a zenekar, és mik lesznek a nászajándékok? ","shortLead":"A legek nászát várja a Duma Aktuál Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea házasságkötésétől: a menyasszonytánc...","id":"20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b87a113b-12f8-455c-b262-a418a99bac48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd091d8-8c88-412d-b8c3-eda37ce48abf","keywords":null,"link":"/360/20210526_Duma_Aktual_Meszarosek_eskuvoje","timestamp":"2021. május. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: A brit királyi menyegző falusi lagzi volt Mészárosék esküvőjéhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy miért látja megoldhatatlannak, hogy a vállalat koronavírus elleni oltóanyagot gyártson. A vezérigazgató beszélt arról is, hogy ráfizetés lett a koronavírus elleni remdesivir gyártása, hogy sikerült megszerezni a világon egyedülálló fogamzásgátló tapaszt, és mit szólnak a külföldi befektetők ahhoz, hogy a Richter részvényeinek egy része az államtól alapítványokhoz került.","shortLead":"Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercég vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt...","id":"20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37252c52-6201-48ce-9bd6-7ee8c74e7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b904ca5-71d1-4e61-a1eb-f1008780a17e","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_richter_gedeon_remdesivir_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 26. 14:59","title":"A Richter működését lehetetlenítené el, ha koronavírus elleni vakcinát kéne gyártania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e0f380-d87d-4eb0-b6bd-8d89f8b16cc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járványhatás még nem látszik a lakásátadások számában, de az építési kedv visszaesett. Az önkormányzati bérlakások körüli kavarás is borzolja a kedélyeket.","shortLead":"A járványhatás még nem látszik a lakásátadások számában, de az építési kedv visszaesett. Az önkormányzati bérlakások...","id":"202121_kirajzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e0f380-d87d-4eb0-b6bd-8d89f8b16cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafd20be-9874-4944-9ab8-127cf7c7e72b","keywords":null,"link":"/360/202121_kirajzas","timestamp":"2021. május. 27. 18:00","title":"A járvány ellenére mozgásban van a lakáspiac, de akadnak aggasztó jelek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","shortLead":"Egy sor lazítást jelentett be szerdán a horvát belügyminiszter.","id":"20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec1d6ad-e1f4-4d78-bb61-8df960ef0b06","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_horvatorszag_enyhites_koronavirus","timestamp":"2021. május. 26. 16:05","title":"Újra lehet étteremben enni Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","shortLead":"Massimiliano Allegri, vagy Simone Inzaghi lehet az utódja.","id":"20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b612e-e4da-4b90-b8f0-45ae4752e07e","keywords":null,"link":"/sport/20210526_antonio_conte_internazionale_tavozas","timestamp":"2021. május. 26. 20:39","title":"Távozik Antonio Conte az Intertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]