[{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","shortLead":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","id":"20210614_putyin_navalnij_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7696076b-e3b6-43c3-b668-6372bd58bf82","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_putyin_navalnij_borton","timestamp":"2021. június. 14. 20:14","title":"Putyin: Nem garantálható, hogy Navalnij élve kikerül a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük sem kapott semmit.","shortLead":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük...","id":"20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0c899-adbe-4cfc-bb84-de9d82086736","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","timestamp":"2021. június. 15. 07:12","title":"Kamu Eb-jegyeket árult egy zuglói férfi, tízezrekkel húzott le focirajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","shortLead":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","id":"20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ce0e9-c6de-4fc7-a400-1773455c03c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","timestamp":"2021. június. 16. 14:00","title":"Megküzdenek a tulajdonosok az új Teslák futurisztikus kormányával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

