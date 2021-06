Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec","c_author":"","category":"kultura","description":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik fel.","shortLead":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik...","id":"20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2740dc8-b0d8-4f12-ae76-02a500039ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","timestamp":"2021. június. 11. 16:27","title":"Magyarországra jön Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec44fb2c-7340-4fd2-8058-2c51fd2cc783","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Indul a hvg.hu nagy tippjátéka, a Kezdő tizenegy: Marco Rossi – Gera Zoltán segítségével –, Gangl Edina, Hrutka János, Váradi József, Bárdos András, Szél Bernadett, Szijjártó Péter, Majka, Merkely Béla, Szilágyi Áron, valamint Nagy Iván Zsolt próbálta eltalálni az Európa-bajnokság eredményeit. A nyitómeccsre kivétel nélkül mindenki olasz győzelmet vár, és ami a legfontosabb, négy bátor tippelő szerint Magyarország legyőzi Portugáliát. Bemutatjuk az Eb első fordulójára leadott tippeket.","shortLead":"Indul a hvg.hu nagy tippjátéka, a Kezdő tizenegy: Marco Rossi – Gera Zoltán segítségével –, Gangl Edina, Hrutka János...","id":"20210611_kezdo_tizenegy_elso_fordulo_tippek_eb_uefa_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec44fb2c-7340-4fd2-8058-2c51fd2cc783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf559ff-f3af-468c-a090-6fd5468d4fc4","keywords":null,"link":"/sport/20210611_kezdo_tizenegy_elso_fordulo_tippek_eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 11. 16:00","title":"Valaki ezt már a kezdésnél csúnyán elszúrhatja – Így tippelt a hvg.hu Kezdő tizenegye az első csoportkörre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse a találati listából.","shortLead":"A Google a tervek szerint úgy módosítaná a keresőmotor algoritmusát, hogy a rágalmazó weboldalakat eltüntesse...","id":"20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd8d1c8-3916-4ec4-8043-fde8bc584622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_google_kereso_algoritmus_zaklatas_zsarolas","timestamp":"2021. június. 10. 19:03","title":"Sokak megelégedésére változtat a Google a kereső algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan hódíthatnák vissza őket. Fogadj örökbe egy trolit, hogy csökkenhessen az adósság! Vagy legalább egy kabalafigurát.","shortLead":"A járvány alatt sok utast vesztett a fővárosi tömegközlekedés, de Kovács András Péternek rengeteg ötlete van, hogyan...","id":"20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c116f7e6-c0fd-4e12-b0c3-1a242eb70268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d708a99-8644-4cb8-960a-99a6dc0d5680","keywords":null,"link":"/360/20210611_Duma_Aktual_BKK_adossag","timestamp":"2021. június. 11. 19:00","title":"Home office vonaljegy és ASMR-bemondó – a Duma Aktuál tippjei a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók az egyébként Rómában rendezett nyitómeccsen. A papírforma és a helyszín a 27 meccse veretlen olaszoknak kedvez, de a török védelem könnyen meglepheti Roberto Mancini csapatát.","shortLead":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók...","id":"20210611_olasz_torok_nyitomeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d792a57-4cff-40ae-afc7-530815a329b5","keywords":null,"link":"/sport/20210611_olasz_torok_nyitomeccs","timestamp":"2021. június. 11. 09:00","title":"Hosszú idő után magukra találó válogatottak összecsapása nyitja meg az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]