Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig közel 30 zenekar lép még színpadra, mi is ott jártunk, hogy újra átéljük a koncertélményt.","shortLead":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig...","id":"20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e9356-9418-4942-8fbb-5107465513e9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","timestamp":"2021. június. 18. 20:00","title":"Orfűn tért vissza a fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén elszenvedett cigányok csak nehezen kerültek fel a kárpótlandók listájára. A németek Magyarországgal nem kötöttek úgynevezett globális egyezményt.

","shortLead":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén...","id":"20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6a009-d854-420c-9784-8afb1ecb576a","keywords":null,"link":"/360/20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","timestamp":"2021. június. 18. 17:10","title":"Jóvátétel vagy kifizetés? Így húzódott évtizedekig a nácik áldozatainak kárpótlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra megy, vagy kockáztat néhány nagyobbat. A hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben most azt mutatjuk be, ki milyen bátor jóslatot vállalt.","shortLead":"Két alapvető stratégia lehet egy focis tippjátékban: az ember vagy olyan tippeket ír be, amelyekkel nagyjából biztosra...","id":"20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961bdebc-1d5b-4b27-bfde-579afb5bee15","keywords":null,"link":"/sport/20210618_Kezdo_tizenegy_tippek_meglepetes_eb","timestamp":"2021. június. 18. 15:30","title":"Kezdő tizenegy: Magyar elődöntő, francia kiesés a 16 között, vagy sima spanyol alázás lesz az Eb meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például mozival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308fc1b-5da1-4d0a-8e79-736e3b81a983","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Azt_mar_tudjuk_hol_vannak_nyaron_a_focirajongok_De_hol_vannak_a_filmrajongok","timestamp":"2021. június. 20. 09:30","title":"Foci helyett: Hová menjenek a filmrajongók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"237 millió forintos veszteséggel zárták 2020-at.","shortLead":"237 millió forintos veszteséggel zárták 2020-at.","id":"20210618_tiborcz_istvan_turai_kastelyszallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bdceb6-4577-4792-a69c-e2b998e6ebb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_tiborcz_istvan_turai_kastelyszallo","timestamp":"2021. június. 18. 15:35","title":"Veszteséges volt tavaly Tiborcz István turai kastélyszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","shortLead":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","id":"20210619_mav_volan_viz_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb647bc-a39d-4d04-b447-707adf2aed0c","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_mav_volan_viz_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 14:44","title":"Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, amíg tart a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]