Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kiesésre állnak a spanyolok, hű maradt ráaggatott nevéhez a halálcsoport, a törökök méltán estek ki, és a dánoknak is sok kellene, hogy továbbjussanak. Megnéztük, hogyan alakulhat a foci-Eb csoportköreinek utolsó fordulója.","shortLead":"Kiesésre állnak a spanyolok, hű maradt ráaggatott nevéhez a halálcsoport, a törökök méltán estek ki, és a dánoknak is...","id":"20210621_masodik_csoportkor_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abc8d30-1bc4-4ed9-821b-97816bce8324","keywords":null,"link":"/sport/20210621_masodik_csoportkor_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 13:19","title":"A magyar boldogság mellett óriási csalódásokat hozott eddig az Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","shortLead":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","id":"20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e05ce-dd73-4778-83a4-2ee49f78f2c3","keywords":null,"link":"/elet/20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 16:49","title":"Egy új Instagram-oldal szerint Merkely Béla és Bayer Zsolt is drága karórát hord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte a költségeket, akadályozza a világgazdasági fellendülést, és inflációt gerjeszt.","shortLead":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte...","id":"202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b09ab0-815a-43f7-8e54-3971e358fae0","keywords":null,"link":"/360/202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","timestamp":"2021. június. 22. 11:15","title":"Nem tűnik nagy dolognak a konténerhiány, de globális felfordulás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meglepő módon boldogságunk szempontjából.","shortLead":"Meglepő módon boldogságunk szempontjából.","id":"20210622_Arulkodo_ha_sok_baratunk_van_vagy_ha_nehany_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673f61cb-855d-46c7-97cc-484f0ae200c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b9162-bcd4-4ac1-a8fd-d75caed5afc8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210622_Arulkodo_ha_sok_baratunk_van_vagy_ha_nehany_jo","timestamp":"2021. június. 22. 13:15","title":"Árulkodó, ha sok barátunk van, vagy ha néhány jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már kicsit erősebben utalt véleményére. Marco Rossi szerint ők mindenki felé tiszteletet mutatnak.","shortLead":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már...","id":"20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd2f7-cd0c-45ea-b6aa-f6988a54d669","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 18:12","title":"Gulácsi Péter: Mindenki tudja, hogyan gondolkodom a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c929f8-80f9-4dfa-9eaf-5d6a5a5e7ff9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jegybankelnök hétfőn nekirontott a miniszterelnöknek, majd másnap a Monetáris Tanács kamatot emelt. A tét némi leegyszerűsítéssel az, hogy az eurónkénti 370 vagy 340 felé indul-e el a forint. ","shortLead":"A jegybankelnök hétfőn nekirontott a miniszterelnöknek, majd másnap a Monetáris Tanács kamatot emelt. A tét némi...","id":"20210623_A_jobbkez_beint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46c929f8-80f9-4dfa-9eaf-5d6a5a5e7ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1ef4f-87c6-4edb-8079-25d6bf441879","keywords":null,"link":"/360/20210623_A_jobbkez_beint","timestamp":"2021. június. 23. 11:00","title":"A kamatemeléssel szintet lépett Orbán Viktor és Matolcsy György belharca ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két szerencsétlen mozdulat.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két...","id":"20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84be82-84dd-4271-ba78-ba8e0635a4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","timestamp":"2021. június. 21. 18:47","title":"Willi Orbán: A német a legkomplettebb együttes a csoportunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]