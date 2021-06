Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban kínai tudósok tettek közzé, de idővel törölték azokat.","shortLead":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban...","id":"20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8349e-b038-469d-8468-96b5377c6a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","timestamp":"2021. június. 24. 12:32","title":"Újabb vitát robbantott a koronavírus eredetével kapcsolatban egy amerikai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","shortLead":"Ez a hőmérséklet rendkívül magasnak számít júniusban.","id":"20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae84ba-c1ae-4cf3-91d4-2a7059ed0097","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Kozel_29_fokosra_melegedett_a_Balaton","timestamp":"2021. június. 24. 21:44","title":"Közel 29 fokosra melegedett a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","shortLead":"A külügyminiszter úgy véli, az akcióra fel lehetett volna készülni.","id":"20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d9c1b-0ed8-4653-9890-4c3614c8aa73","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szijjarto_peter_szivarvanyos_zaszlo_szurkolo_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 25. 16:27","title":"Szijjártó szerint szándékosan engedhették a pályára a szivárványos zászlót lengető szurkolót Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","shortLead":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","id":"20210624_meggy_meggytermes_termes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbed117-d1c6-4f78-a671-a05cfe324448","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_meggy_meggytermes_termes","timestamp":"2021. június. 24. 05:24","title":"Közepes mennyiségű lehet az idei meggytermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","shortLead":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","id":"20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34b424-b091-4a19-a0dd-a6eb3a33ee67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","timestamp":"2021. június. 25. 10:05","title":"Figyelmeztet az ITM: áramütést okozhat tízből hat USB-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. Több ázsiai ország már most protekcionizmust emleget. Hogy érintené ez Magyarországot? Az áram drágulhat, a cementgyártás és acélipar versenyképesebbé válhat. ","shortLead":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket...","id":"20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff28a0-33e0-41af-9f15-ab8d17273cbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","timestamp":"2021. június. 25. 11:35","title":"Karbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy olyan megoldást tesztel, ami felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a találati listában nem csak megbízható oldalak szerepelhetnek.","shortLead":"A Google egy olyan megoldást tesztel, ami felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a találati listában nem csak...","id":"20210625_google_kereses_kereso_talalati_lista_megbizhatatlan_oldalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80eec592-9d7d-4ae0-a950-5706ff9bdca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_google_kereses_kereso_talalati_lista_megbizhatatlan_oldalak","timestamp":"2021. június. 25. 14:03","title":"Új üzenet jöhet a Google keresőbe, vegye komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók ellen.","shortLead":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók...","id":"20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c12a1bb-2079-44cc-aa51-ab37df4e2a74","keywords":null,"link":"/360/20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","timestamp":"2021. június. 24. 19:00","title":"Stadionban landoló siklóernyős? Csoda, hogy eddig nem történt katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]