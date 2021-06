Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","id":"20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601a4ef4-82db-49f8-a831-e30ab10ba306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","timestamp":"2021. június. 24. 12:55","title":"Este 9 előtt tilos lesz gyorskajákat reklámozni a brit tévénézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","shortLead":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","id":"20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd77fd-8f70-45e7-8683-052fd91027df","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","timestamp":"2021. június. 24. 07:33","title":"Tűzoltók húzták ki a kismacskát a plébánia kútjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","shortLead":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","id":"202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0897ca21-f0c5-4fdb-9982-a486a140ba11","keywords":null,"link":"/360/202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Menjen ki Óbudára: Ady, Cseh Tamás és Víg Mihály együtt szól a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott csapni. Nagy lábon élt, világpolgárként, a fiatal fiúkat kihasználta, a rendszerváltás után elkövetett szélhámosságaiért végül nem kellett felelnie, mert viszonylag fiatalon meghalt. Izraelben és Svédországban is sok gazdag ember csuklik, ha meghallja a nevét. Vagyis az álnevét, mert amikor az Interpol körözte, Zemplényi György nem az igazi nevén mutatkozott be. Dezső András sorozatának következő darabja. ","shortLead":"Ha kellett, akkor zsidó volt, de katolikus papként és a magyar úszószövetség sztármenedzsereként is bárkit be tudott...","id":"20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a2e5a5-fc63-46fa-9506-3728f527f862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683be724-0b8c-40be-9e87-f6ed8aeb8129","keywords":null,"link":"/360/20210623_Papkent_rabbikent_es_menedzserkent_is_profin_tudta_atvagni_a_gazdagokat","timestamp":"2021. június. 23. 19:00","title":"Papként, rabbiként és menedzserként is profin vágta át a gazdagokat – Magyar svindlerek, 12. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére koncentrálnak. Sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia az „aktív utazásnak”, így a kerékpározásnak és a gyaloglásnak a klímacélok megvalósításában, mint eddig gondolták – hangsúlyozza egy nemzetközi tudóscsoport.","shortLead":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére...","id":"202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892d0899-dd46-482a-9efc-8f53107ca544","keywords":null,"link":"/360/202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","timestamp":"2021. június. 24. 16:00","title":"Hihetetlenül sokat jelenthet, ha csak heti egy nap kerékpárra ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","shortLead":"A főpolgármester szerint nem lett volna életszerű, ha nem Tóth Csabát támogatja.","id":"20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d8934d-94a1-475f-893b-b51dc45856e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910d57ef-fe43-415c-830b-fd21a17bf452","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_karacsony_hadhazy_zuglo_antitest","timestamp":"2021. június. 24. 16:45","title":"Karácsony: Hadházy indulása Zuglóban nem egyezik az én demokráciafelfogásommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában elmondták neki, hogy \"kívül tágasabb\". A magyar miniszterelnököt csak két kollégája vette védelmébe.","shortLead":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában...","id":"20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f77451-29eb-424d-bab9-765ab8481518","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","timestamp":"2021. június. 24. 22:29","title":"Az EU-ból való kilépést ajánlgatják Orbánnak kollégái az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9592196f-419b-4eef-a3fd-17f8bdb71286","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Kuriózumokkal, meglepetésekkel és nagy visszatérőkkel várja a járvány utáni nyár kultúrára éhező nézőit a Szegedi Szabadtéri Játékok. Barnák László, a fesztivál főigazgatója szerint a pandémia ellenére sem tört meg az év egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményének lendülete, és a jegyeladásokon is jól látszik: az embereknek igényük van a sztárokra, a közösségre, a műfaji sokszínűségre és a különleges atmoszférára. ","shortLead":"Kuriózumokkal, meglepetésekkel és nagy visszatérőkkel várja a járvány utáni nyár kultúrára éhező nézőit a Szegedi...","id":"20210624_Barnak_Laszlo_Eheznek_az_emberek_arra_az_elmenyre_amit_a_Szabadteri_Jatekok_nyujtani_tud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9592196f-419b-4eef-a3fd-17f8bdb71286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c052da4c-9278-4197-9ac5-e2963a197a72","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Barnak_Laszlo_Eheznek_az_emberek_arra_az_elmenyre_amit_a_Szabadteri_Jatekok_nyujtani_tud","timestamp":"2021. június. 25. 07:30","title":"Barnák László: Éheznek az emberek arra az élményre, amit a Szabadtéri Játékok nyújtani tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]