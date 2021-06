Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány uniós államban a brit polgároknak kell nyilatkozniuk: mennek vagy maradnak?","shortLead":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány...","id":"20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c67c2b-e505-416d-97df-6d407d16bce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","timestamp":"2021. június. 28. 15:55","title":"Június 30: a sokak számára ismeretlen, mégis fontos Brexit-dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legutóbb publikált reprezentatív kutatása a háztartásokat és a 14 éves és annál idősebb lakosságot kérdezte a vezetékes telefonhoz fűződő viszonyáról.","shortLead":"A magyarok fele használ még vezetékes telefont, bár kétharmaduk szerint a mobiltelefon tökéletesen helyettesíti azt...","id":"20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da03ce69-2e5a-4aea-aa90-3ebab20de994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_nmhh_vezetekes_telefon_hasznalati_szokasok_kutatas","timestamp":"2021. június. 28. 11:03","title":"Egyáltalán ki használ még Magyarországon vezetékes telefont? És miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 20-as éveiben járó világos hajú férfit keres a rendőrség.","shortLead":"Egy 20-as éveiben járó világos hajú férfit keres a rendőrség.","id":"20210628_keses_tamadas_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f1a0d1-74f0-4ea9-89db-5ae700e5b093","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_keses_tamadas_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 28. 13:01","title":"Újabb késes támadás történt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíznapos karantén vár rá.","shortLead":"Tíznapos karantén vár rá.","id":"20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd6c71c-64f5-49b4-9394-c9685d047c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0405b5-49dd-4f1e-8a62-bf1fc7c9bb1f","keywords":null,"link":"/sport/20210627_ivan_perisic_horvat_valogatott_koronavirusos","timestamp":"2021. június. 27. 10:10","title":"Perisic nem léphet pályára: koronavírusos a horvátok csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele a Samsunggal közösen, mely a hazai természeti értékek védelmére hívja fel a figyelmet. Nemcsak a minták, de az anyaghasználat terén is középpontba került a fenntarthatóság. Az együttműködés részletein túl általánosságban a divatról, Anna munkamódszereiről és eddig megtapasztalt kihívásairól is beszélgettünk. ","shortLead":"A színes, vidám, lendületes darabjairól ismert divattervező, Daubner Anna ezúttal egy olyan projektbe vágott bele...","id":"samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba19027-1bc0-40b5-a37c-10ed2b73117a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb44a9e-d692-4d25-bde7-df1fbdb2c876","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210625_Nem_konnyu_fenntarthatobb_divatot_csinalni_de_van_aki_megis_belevag","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Nem könnyű fenntartható(bb) divatot csinálni, de van, aki mégis belevág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]