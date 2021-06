Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","shortLead":"A német kancellár most kapta meg a második dózist, de ezt már egy másik vakcinából.","id":"20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823ac438-f1a2-4779-861c-92cdcf10fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aef0b7-9cbe-4925-bdaa-579056ecf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_astrazeneca_moderna_vakcina_angela_merkel","timestamp":"2021. június. 22. 19:16","title":"Modernával oltották be az AstraZeneca után Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának eredménye.","shortLead":"Forradalmasíthatja a túl korán, kis súllyal született babák intenzív ellátásának gyakorlatát a WHO kutatócsoportjának...","id":"124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902f4c0-9487-461f-803f-ddd383f46e90","keywords":null,"link":"/360/124_ujszulottek_gondozas_a_borukon_erzik","timestamp":"2021. június. 22. 10:00","title":"Van, ami jobban segítheti a koraszülöttek túlélését, mint az inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre kell figyelni a német-magyar meccsen.","shortLead":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre...","id":"20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8b9e3-4711-4869-ac32-ec1d3b39909a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A magyar ultrák figyelmeztetnek: el kell takarni a Németországban büntetendő tetoválásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. ","shortLead":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül...","id":"20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda0bf4c-e650-4ad2-9d98-0da473a8f645","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","timestamp":"2021. június. 22. 12:01","title":"Bányai Gábor, a koronavírusból felépült képviselő: Előfordultak olyan pillanatok, amikor legszívesebben meghaltam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","shortLead":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","id":"20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc8b4d-fb6d-4db4-a54d-c43e3fa987ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","timestamp":"2021. június. 22. 20:03","title":"Még ma is kimutatható London levegőjében a 20 éve betiltott ólmozott benzin mérgező anyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 650 négyzetméteres ingatlanban hét fürdőszoba található.","shortLead":"A 650 négyzetméteres ingatlanban hét fürdőszoba található.","id":"20210623_vajna_timea_ingatlan_beverly_hills","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e340da-9c0b-4d38-97c0-06b92d14946e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_vajna_timea_ingatlan_beverly_hills","timestamp":"2021. június. 23. 12:40","title":"Vajna Tímea nagyon sok pénzért vásárolt villát Beverly Hillsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. Igaz, a The Guardian szerint a politikus ehhez egy olyan kacsát vetett be, amit a világ már jó rég megcáfolt, de ami mostanában reneszánszát éli a „genderideológia” elleni globális küzdelemben. Ez pedig az, hogy milyen veszélyt jelentenek a homoszexuálisok és a transzneműek a gyerekekre nézve.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé –...","id":"20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4724a133-c408-408e-8e5a-b79d00cc189f","keywords":null,"link":"/360/20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Guardian: Már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]