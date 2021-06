Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású folyóba ejtette. Kár volt: a készülék megkerült, és kutya baja.","shortLead":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású...","id":"20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdc14f-33e1-4bb1-8c72-a34e964f55c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","timestamp":"2021. június. 28. 08:03","title":"Még mindig ébresztett az iPhone, amely három napon át volt egy három méter mély folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","shortLead":"A magyar törvényt kommentálta Milos Zeman. ","id":"20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb72f10a-c8e4-42ce-a840-46601d22b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a1bb3-eaa2-46d6-844d-677d9267ea3c","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Undoritonak_tartja_a_transznemueket_a_cseh_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 21:31","title":"Undorítónak tartja a transzneműeket a cseh elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió - egyebek mellett erről beszélt Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár abban a Facebook-videóban, amelyben a legújabb nemzeti konzultációt részletezte.","shortLead":"A magyar kormány azt szeretné, ha a következő két évben egyetlen \"illegális migránst\" sem fogadna be az Európai Unió...","id":"20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa799a-ce66-4428-b354-11a2220c30c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_A_migraciot_es_a_jarvanyt_kapcsolta_ossze_az_ujabb_nemzeti_konzultacioban_a_kormany","timestamp":"2021. június. 26. 12:17","title":"A migrációt és a járványt kapcsolta össze az újabb nemzeti konzultációban a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi mellett döntöttek. A járvány alatt nagy sikerre vitték az online előadásokat, ami munkában tartotta az alkotókat is. Közben volt olyan színész is, aki elgondolkozott, folytatni akarja-e a szakmáját, ha közönség helyett csak villogó lámpáknak játszhat. Örkény Közeli, második rész. ","shortLead":"Vagy stream-stúdió, vagy bemutatók – ez a kérdés állt tavaly az Örkény színház társulata előtt és végül az előbbi...","id":"20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a960ca0-2646-4d02-bb1a-cfa66a63008f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afbad9-ccd0-4025-a9db-35ce2065ebe8","keywords":null,"link":"/360/20210626_Doku360_Orkeny_kozeli_masodik_resz","timestamp":"2021. június. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Rizikót vállaltunk a jövő érdekében, szerencsére bejött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","shortLead":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","id":"20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143ba3ba-62e0-4942-82b0-8cfdb71c95d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","timestamp":"2021. június. 28. 09:18","title":"Kilopták a szalkszentmártoni tűzoltóautóból az akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","shortLead":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","id":"20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1923da8b-08b0-4527-8efa-e75ae638da52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","timestamp":"2021. június. 27. 19:29","title":"A következő 30 évben eltűnhet a magyarság egytizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","shortLead":"Molnár Áron az LMBTQI közösségnek ajánlotta volna díját, ha nyer a Magyar Mozgókép Fesztiválon.","id":"20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d86a84-2935-4d8d-b8fe-f795a6661ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaf1501-8632-4c0c-9ab9-b8ebbdca4c49","keywords":null,"link":"/kultura/20210627_NoAr_homofob_torveny_szabo_gyozo_film","timestamp":"2021. június. 27. 13:42","title":"NoÁr: Ne szavazzon senki a kirekesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]