[{"available":true,"c_guid":"0d16d01e-5630-4e8b-a76e-247b4cd92ae9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrárkamara közleményben magyarázkodik, szerintük a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők és a szupercellák ellen nincs orvosság.","shortLead":"Az agrárkamara közleményben magyarázkodik, szerintük a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők és...","id":"20210628_Hiaba_a_milliardos_jegkarmerseklo_rendszer_tobb_helyen_pusztitott_a_jeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d16d01e-5630-4e8b-a76e-247b4cd92ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e189ade0-3d44-446a-bff0-3495f120dac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_Hiaba_a_milliardos_jegkarmerseklo_rendszer_tobb_helyen_pusztitott_a_jeg","timestamp":"2021. június. 28. 09:43","title":"Hiába a milliárdos jégkármérséklő rendszer, több helyen pusztított a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes elhatárolódással még nem oldottak meg problémákat Európában.","shortLead":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes...","id":"20210628_Merkel_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c4bbe6-a264-4be5-8e20-808e5079b44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:46","title":"Merkel: A magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb lép mellé. ","shortLead":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb...","id":"202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488f12b-77db-4cce-8b87-67a3a0bd3a3f","keywords":null,"link":"/360/202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","timestamp":"2021. június. 28. 14:00","title":"Osztódással szaporodik az egyik leggazdagabb magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

