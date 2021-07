Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Nelson, a NASA első embere is elolvasta a Pentagon ufójelentését, ami szerinte egy dolgot igazol: valamik vannak odakint.","shortLead":"Bill Nelson, a NASA első embere is elolvasta a Pentagon ufójelentését, ami szerinte egy dolgot igazol: valamik vannak...","id":"20210629_nasa_bill_nelson_ufok_ufojelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def9730-cbf5-4c10-82cb-b677d72cb184","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_nasa_bill_nelson_ufok_ufojelentes","timestamp":"2021. június. 29. 12:13","title":"NASA-igazgató: Nem hiszem, hogy egyedül vagyunk az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem állami vagy uniós feladat a megregulázása - véli szerzőnk.","shortLead":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem...","id":"20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ec7ea-0924-4a92-84b1-4ccd29f2c0c4","keywords":null,"link":"/360/20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","timestamp":"2021. június. 29. 12:00","title":"Seres: A Facebook tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is elismerték egyes bűncselekmények elkövetését.","shortLead":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is...","id":"20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b0a19-3835-413c-8306-ed0179e75f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","timestamp":"2021. június. 30. 19:55","title":"Boldog István nem tett vallomást a bíróságon, majd kiposztolta, hogy munka után szuper a társasozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","shortLead":"Az Indiából indult koronavírus-mutációt hívják így.","id":"20210629_delta_varians_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31849766-a393-45b9-a481-3dd1ae31615b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_delta_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 29. 12:19","title":"Két újabb magyarnál mutatták ki a delta variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó az Antarktiszról, mint a fél Balaton.","shortLead":"Az ausztrál tudósok előtte-utána készült műholdfelvételek alapján tudták meg, hogy eltűnt egy akkora tó...","id":"20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b770e8f9-6d88-4b6c-a2b0-791f045b2fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91267611-a88e-4cb4-a224-3370fc7a3939","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_antarktisz_to_jeg_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 29. 15:03","title":"Teljesen eltűnt egy tó az Antarktiszról, a tudósok sem értik, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","shortLead":"Magbombákat készítenek, majd bevetik a legelő(t)n.","id":"20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d8c5b6-69ad-4463-b173-227eb4facd00","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_gerillaultetes_fidelitas_kaszalas_mehlegelo","timestamp":"2021. június. 29. 12:33","title":"Gerillaültetést szerveznek a Facebookon a Fidelitas által lekaszált méhlegelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon mennek lassan.","shortLead":"A megszokott, nagy nyugati márkák mellett, az oldtimer árveréseken a hajdani szocialista autók is elképesztő árakon...","id":"20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467f5614-cd61-4951-8521-e41009873058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31944884-8592-412c-8622-56560270d035","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_25_millio_forintot_is_megert_valakinek_egy_1974es_Skoda","timestamp":"2021. június. 30. 04:21","title":"25 millió forintot is megért valakinek egy 1974-es tökéletes állapotú Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]