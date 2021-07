Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","shortLead":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","id":"20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b1008-74af-4b2d-ba2c-222aa2f2f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","timestamp":"2021. július. 06. 12:27","title":"Lukasenka Európára eresztheti az illegális migránsokat és a drogcsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc61770c-bd1f-4556-bedd-6d5e2b224ad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ellen most emeltek vádat, a tárgyalást a börtönben várja, ahova egy másik ügy miatt került.","shortLead":"A támadó ellen most emeltek vádat, a tárgyalást a börtönben várja, ahova egy másik ügy miatt került.","id":"20210705_keseles_aluljar_budapest_hatar_ut_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc61770c-bd1f-4556-bedd-6d5e2b224ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc14e84-f5c9-4a6a-ae76-58bdc99b43c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_keseles_aluljar_budapest_hatar_ut_vademeles","timestamp":"2021. július. 05. 17:18","title":"Felvétel van róla, ahogyan megkéselnek egy férfit a Határ úti aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","shortLead":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","id":"20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f85694-4f27-4952-9223-fbf61f64b6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","timestamp":"2021. július. 05. 12:09","title":"A Riporterek Határok Nélkül szerint Orbán a \"sajtószabadság ellensége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss anyaggal jelentkezik, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven. A Nem kijárat Felült a csend című dalát és annak klipjét első alkalommal a hvg.hu-n láthatják és hallhatják.","shortLead":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss...","id":"20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0c0ba-e801-433b-8b35-bc47e7e1ef0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","timestamp":"2021. július. 05. 14:10","title":"Kényszer szülte bezártságból szívhez szóló dalok – bemutatkozik a Nem kijárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint a térségben a gép eltűnésekor felhős volt az idő.","id":"20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94ed94bb-f4a6-4ca3-bcf3-f4a46d734793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33072b88-cc7f-487f-a959-86fb5fee2fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_utasszallito_kamcsatka_felsziget_oroszorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:32","title":"Egyszer csak nyoma veszett egy 28 embert szállító repülőnek a Kamcsatka-félszigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","shortLead":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","id":"20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abc1abb-aa20-4b08-aadb-c9c039aff2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","timestamp":"2021. július. 06. 13:02","title":"Július végéig marad a házhozszállítás kedvezményes áfája, 25 milliárddal nő tao-támogatások kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.","shortLead":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos...","id":"20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ffe07-26c0-4160-bafc-ee3aaf2f41ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","timestamp":"2021. július. 06. 14:06","title":"3000 méter mélyen lehet egy különös hajóroncs, tudósok egy csoportja felkutatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]