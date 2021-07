Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős döntés, ha beoltatják magukat az amerikaiak.","shortLead":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős...","id":"20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6e04f-05ef-4f95-91b8-509cadd769e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","timestamp":"2021. július. 05. 15:28","title":"Joe Biden: A leghazafiasabb cselekedet, ha beoltatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","shortLead":"A hatalmas leszorítóerőt termelő újdonság igen gyorsnak ígérkezik a versenypályákon. ","id":"20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf66894-391a-41d4-9ac3-df2395ab44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b350dbc-81f9-44b9-bbf1-50b3162ea91c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_teto_es_szelvedo_nelkul_290_kmhval_ezt_tudja_az_uj_dallara","timestamp":"2021. július. 05. 11:21","title":"Tető és szélvédő nélkül, 290 km/h-val ezt tudja az új Dallara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623fefa1-3610-4575-9681-35a4c563fc5f","c_author":"James K. Galbraith","category":"360","description":"Míg Amerika és Európa morzsákat ajánl fel, és milliárdosok meg gyógyszeripari lobbik érdekeit védelmezi, a kínaiaknak és az oroszoknak más terveik vannak – és meg is tudják valósítani őket. Vélemény.","shortLead":"Míg Amerika és Európa morzsákat ajánl fel, és milliárdosok meg gyógyszeripari lobbik érdekeit védelmezi, a kínaiaknak...","id":"202126_a_cserbenhagyottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623fefa1-3610-4575-9681-35a4c563fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c26941a-a61a-49ec-9584-924d9586ba2a","keywords":null,"link":"/360/202126_a_cserbenhagyottak","timestamp":"2021. július. 05. 17:00","title":"James K. Galbraith: A járvány után a világ népeinek új fogalmai lesznek arról, kiben érdemes bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat szerzett és adott tovább bitcoinért. Annyira belejött, hogy képtelen volt abbahagyni.","shortLead":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat...","id":"20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c75173b-6727-4944-bbf2-aa1b657dbb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_microsoft_alkalmazott_xbox_ajandekkartya_bitcoin_lopas_sikkasztas_borton_itelet","timestamp":"2021. július. 05. 11:03","title":"9 évet kapott a volt Microsoft-alkalmazott, aki ajándékkártyákon milliárdokat lopott ki a vállalatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","shortLead":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","id":"20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafa13fc-4a6a-4e08-8cec-2704ed134b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 04. 20:05","title":"Évente 362 milliárd forint a depresszió anyagi terhe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss anyaggal jelentkezik, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven. A Nem kijárat Felült a csend című dalát és annak klipjét első alkalommal a hvg.hu-n láthatják és hallhatják.","shortLead":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss...","id":"20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0c0ba-e801-433b-8b35-bc47e7e1ef0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","timestamp":"2021. július. 05. 14:10","title":"Kényszer szülte bezártságból szívhez szóló dalok – bemutatkozik a Nem kijárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]