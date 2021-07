Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk az EU-t. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk...","id":"20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52380878-5e31-4a4e-a5c7-cec71fbd9e7a","keywords":null,"link":"/360/20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","timestamp":"2021. július. 01. 08:00","title":"Radar360: Jönnek az újabb lazítások és a 355-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen akadályozta meg, hogy az uniós intézmény jogi útra terelje a magyar kormányt illető kritikákat, noha a jogászok már mindent előkészítettek. Hogy a néppárti frakció márciusi elhagyása után megváltozott a széljárás a Fidesz számára, azt már június elején érezni lehetett, amikor a Bizottság egy nap alatt kilenc kötelezettségszegési eljárásról döntött. Öt év után először léptek föl például a magyar médiapiac védelmében, eljárást indítva a Médiatanács „aránytalan és átláthatatlan” döntésével szemben, amely megfosztotta frekvenciájától a Klubrádiót.","shortLead":"A HVG tudósítója több forrásból is úgy értesült: korábban személyesen az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von...","id":"202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e4ab8e-99dd-4e7d-ad0e-544c9d2ed698","keywords":null,"link":"/360/202126_orban_europai_bizottsag_leyen_neppart","timestamp":"2021. július. 01. 13:00","title":"Homofóbtörvény: Először volt kemény Von der Leyen Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki nem akarja a mobilapplikációt használni, így is igazolhatja, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást. ","shortLead":"Ha valaki nem akarja a mobilapplikációt használni, így is igazolhatja, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást. ","id":"20210701_EESZT_letoltheto_papir_alapu_unios_Covid_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa79ee84-b19c-4334-8141-5d6908d93e65","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_EESZT_letoltheto_papir_alapu_unios_Covid_igazolvany","timestamp":"2021. július. 01. 10:34","title":"Így töltheti le az EESZT-ből a papíralapú uniós Covid-igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta.","id":"20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59ba6db-1d29-406e-b2a4-ff5baaa21274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88e373-d995-4117-8e35-9f10d216344a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_fecske_fecskefeszek_ugyeszseg_vademeles_kozerdeku_munka","timestamp":"2021. június. 29. 16:51","title":"Több száz fecskefészket vert le, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Innovolt nevű cégnek csak az egyik ágon ismertek a tulajdonosai.","shortLead":"Az Innovolt nevű cégnek csak az egyik ágon ismertek a tulajdonosai.","id":"202126_innovolt_napelemparkok_tiborcz_kornyezeteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b380c0d-219e-43f6-9906-b81e10426873","keywords":null,"link":"/360/202126_innovolt_napelemparkok_tiborcz_kornyezeteben","timestamp":"2021. július. 01. 12:00","title":"Egy jókora napelempark és egy titokzatos befektető tűnt fel Tiborcz István környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]