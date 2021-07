Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","shortLead":"A szemlét négy világhírű filmes nyitotta meg.","id":"20210706_74_cannes_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9128d8-5308-4dc4-9021-2aa4af96bd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f936de-b2c7-45d4-893d-67993a17e1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_74_cannes_filmfesztival","timestamp":"2021. július. 06. 20:56","title":"Megkezdődött a 74. cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon bejött a négynapos munkahét. Hiába könyörgött áthelyezéséért az alezredes főnökét szexuális visszaéléssel vádoló nő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon...","id":"20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488520d8-e861-46f4-983e-6fb9790944e1","keywords":null,"link":"/360/20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","timestamp":"2021. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Matolcsy beszólt, Orbán a szégyenlistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","shortLead":"Akárcsak a lengyel kormány, Orbán is jó ideje rátette kezét a sajtóra, írja a német lap vendégszerzője.","id":"20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712cbdb9-fcca-426d-9ff8-790f632a2580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cbdcaf-6931-4090-a676-6bb02331f77f","keywords":null,"link":"/360/20210706_Frankfurter_Rundschau_Szegyenbillog_Orbannak_amiert_a_sajtoszabadsag_ellensege_lett","timestamp":"2021. július. 06. 07:30","title":"Frankfurter Rundschau: Szégyenbillog Orbánnak, hogy a sajtószabadság ellensége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezők azután döntöttek így, hogy betörtek és felforgatták az irodájukat. A felvonulást a miniszterelnök is ellenezte.","shortLead":"A szervezők azután döntöttek így, hogy betörtek és felforgatták az irodájukat. A felvonulást a miniszterelnök is...","id":"20210705_Eroszaktol_tartva_lefujtak_a_gruziai_Prideot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11514-bccb-4504-a3ea-511abc4b57b5","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Eroszaktol_tartva_lefujtak_a_gruziai_Prideot","timestamp":"2021. július. 05. 14:32","title":"Felforgatták a grúziai Pride irodáját, a szervezők inkább lefújták a vonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d581e6a-9e2f-47a9-9ccb-c2f2e54cae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottságnak sem tetszik az egyneműek házasságát és a gyermekek örökbe fogadását korlátozó magyar jogszabálycsomag.\r

\r

","shortLead":"A Velencei Bizottságnak sem tetszik az egyneműek házasságát és a gyermekek örökbe fogadását korlátozó magyar...","id":"20210705_Biralja_a_Velencei_Bizottsag_az_LMBTQ_emberek_jogait_szukito_alkotmanymodositast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d581e6a-9e2f-47a9-9ccb-c2f2e54cae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606c13c1-5e2d-4601-b232-445cb1443ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Biralja_a_Velencei_Bizottsag_az_LMBTQ_emberek_jogait_szukito_alkotmanymodositast","timestamp":"2021. július. 05. 19:56","title":"Bírálja a Velencei Bizottság az LMBTQ emberek jogait szűkítő alkotmánymódosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","shortLead":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","id":"20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca18ed-17f5-49d8-b0ed-c51b72d1857b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","timestamp":"2021. július. 05. 19:29","title":"Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi azt akarta elérni, hogy a kerületnek befizetett adót visszakapja a klub.","shortLead":"A Fradi azt akarta elérni, hogy a kerületnek befizetett adót visszakapja a klub.","id":"20210705_kubatov_baranyi_fradi_utanpotlas_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2a38e6-f52a-489b-b5fb-8b1d198c5f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kubatov_baranyi_fradi_utanpotlas_ado","timestamp":"2021. július. 05. 15:25","title":"Kubatov szerint minden támogatást megvontak a Fraditól, Baranyi a Facebookon cáfolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]