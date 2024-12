Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52187aa0-ef1a-4134-89f5-8d32987faeeb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a Lúdas Matyi, a Gusztáv, a Mézga család és a Kérem a következőt! alkotójáról.","shortLead":"Film készül a Lúdas Matyi, a Gusztáv, a Mézga család és a Kérem a következőt! alkotójáról.","id":"20241220_25-milliot-ad-a-Filmintezet-a-Nepp-Jozsefrol-es-a-Pannonia-Filmstudiorol-keszulo-dokura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52187aa0-ef1a-4134-89f5-8d32987faeeb.jpg","index":0,"item":"c85ec19e-4d12-4802-8da8-947e1c256a84","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_25-milliot-ad-a-Filmintezet-a-Nepp-Jozsefrol-es-a-Pannonia-Filmstudiorol-keszulo-dokura","timestamp":"2024. december. 20. 13:42","title":"25 milliót ad a Filmintézet a Nepp Józsefről és a Pannónia Filmstúdióról készülő dokura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","id":"20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"56bca4e9-b7e5-4776-9a4e-fba213a88dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 21. 09:59","title":"Most osztották ki a budapesti egészségügyi fejlesztés idei kereteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült a TP-Link hálózati eszközeinek a betiltása.","shortLead":"Az amerikai piac 65 százalékát birtokolja, és most – főleg az eszközökben lévő biztonsági rések miatt – felmerült...","id":"20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a691b7a2-b275-4b58-a883-ebec50627136.jpg","index":0,"item":"cdf21053-5037-4189-a4ea-355791463361","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_tp-link-routerek-halozati-eszkozok-betiltas-egyesult-allamok-kinai-hackertamadasok-kapcsolat","timestamp":"2024. december. 20. 11:03","title":"Betilthatják a TP-Link eszközeit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7263b295-bf6d-4fed-b73e-722a48bad413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredmények biztatóak. ","shortLead":"Az eredmények biztatóak. ","id":"20241220_III-Karoly-rakkezelese-jovore-is-folytatodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7263b295-bf6d-4fed-b73e-722a48bad413.jpg","index":0,"item":"7d95ff49-134b-4a3a-8eb0-2c2a55290e20","keywords":null,"link":"/elet/20241220_III-Karoly-rakkezelese-jovore-is-folytatodik","timestamp":"2024. december. 20. 14:26","title":"III. Károly király rákkezelése jövőre is folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből főzött, és ez Orbán Viktor ízlésének is tökéletesen megfelel.","shortLead":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből...","id":"20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2797932f-787d-4b95-91bf-9fd050d26b29","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","timestamp":"2024. december. 20. 06:30","title":"Gőgösségben, nagyotmondásban és az adóprés csavarásában Nagy Márton felveszi a versenyt egykori mesterével, Matolcsyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","shortLead":"Egy rendelettervezetből lehetett azt kiolvasni, hogy 7700 forintba kerül majd az okmány kiváltása.","id":"20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7.jpg","index":0,"item":"361f5fd0-6c6e-4d12-b39a-7ebfe347056e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_szemelyi-igazolvany-fizetos-dij-ktk-cafolat","timestamp":"2024. december. 21. 09:43","title":"Cáfolja a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy fizetős lehet a személyi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]