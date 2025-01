Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung új hűtőszekrényei. A CES 2025 technológiai kiállításon bemutatkozó újdonságokban mindezekért természetesen a mesterséges intelligencia felel.","shortLead":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung...","id":"20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272.jpg","index":0,"item":"e9cfd43c-539d-4f75-bfd7-04c7c1e7e1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","timestamp":"2025. január. 04. 18:03","title":"Ezekben a hűtőkben hosszabban maradnak frissek az ételek, egy egész érdekes megoldással állt elő a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","shortLead":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","id":"20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"832aad29-6838-410e-8d43-91e2536b0beb","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","timestamp":"2025. január. 03. 15:08","title":"15 milliárd dolláros üzletre mondott nemet Biden elnöksége utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9784a896-90a2-4e21-a7c1-c059f29d4897","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás zenész korábban még azt közölte, hogy bojkottálja a fesztivált, mivel az vállalati irányítás alá került.","shortLead":"A legendás zenész korábban még azt közölte, hogy bojkottálja a fesztivált, mivel az vállalati irányítás alá került.","id":"20250103_Neil-Young-glastonbury-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9784a896-90a2-4e21-a7c1-c059f29d4897.jpg","index":0,"item":"f98b000b-cca3-43bf-ae72-7aa249041078","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Neil-Young-glastonbury-fellepes","timestamp":"2025. január. 03. 16:51","title":"Neil Young mégis fellép a Glastonbury fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8.jpg","index":0,"item":"25f742e6-8858-4895-a215-e5f306168fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","timestamp":"2025. január. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ismerjük a brüsszeli trükköket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e0118e-923f-406c-8c29-19d63645ff6b","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az első szériából megtanultuk, hogy az aranyos gyerekjátékoknak hogyan lehet a kifutása a vérengzés. A második inkább arra erősít rá, hogy nem kell semmi különös ehhez a vérengzéshez, megoldják azt az emberek maguk. ","shortLead":"Az első szériából megtanultuk, hogy az aranyos gyerekjátékoknak hogyan lehet a kifutása a vérengzés. A második inkább...","id":"20250103_squid-game-2-nyerd-meg-az-eleted-netflix-kirtika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e0118e-923f-406c-8c29-19d63645ff6b.jpg","index":0,"item":"eafbb7c1-50d9-475f-ad9e-f4f73684fda0","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_squid-game-2-nyerd-meg-az-eleted-netflix-kirtika-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 18:15","title":"A nagy demokráciajáték, amiben egymást ölik az emberek – Squid Game 2.-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","shortLead":"Lehet, hogy már nem is az a kérdés, mikor lesznek parlamenti választások, hanem hogy lesznek-e egyáltalán.","id":"20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"0764bd4b-96c0-4fbe-873e-964894c711c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_mikor-lesznek-valasztasok-szavazas-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Ön szerint mikor lesznek választások? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]