[{"available":true,"c_guid":"b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál szerint Orbán Viktor tanácsadója az elmúlt két évben gyakori vendég volt Tbilisziben, de hiába a magyar kormány jó viszonya Donald Trumppal, az amerikai elnök Grúziában az ellenzéket támogatja.","shortLead":"Az oknyomozó portál szerint Orbán Viktor tanácsadója az elmúlt két évben gyakori vendég volt Tbilisziben, de hiába...","id":"20250110_habony-arpad-gruzia-gruz-alom-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b824d08a-2281-4894-9041-4e5e74a48565.jpg","index":0,"item":"8477af8f-a380-4668-9e0f-03b5242688a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_habony-arpad-gruzia-gruz-alom-donald-trump","timestamp":"2025. január. 10. 21:13","title":"VSquare: Habony Árpád tanácsokkal segíti az oroszbarát grúz kormányt, akik rajta keresztül keresik az utat Donald Trumphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat, mint olyan, már nincs többé. Hogy ez így van, abból Moszkva is kivette a részét. Ezt fejti ki cikkében az egyik legismertebb német újságíró, Gabor Steingart.","shortLead":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat...","id":"20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75.jpg","index":0,"item":"87095088-e777-4799-925c-83f6e409a62f","keywords":null,"link":"/360/20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Focus-vendégkommentár: Az ukrajnai háború és Putyin mutatott rá, hogy a Nyugat nem tud varázsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ legnagyobb, űrbe telepített naperőművet állítsa üzembe Kína.","shortLead":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ...","id":"20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad.jpg","index":0,"item":"f72d9449-292a-446b-a08c-28a720c33c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","timestamp":"2025. január. 10. 17:03","title":"1 km hosszú naperőművet telepítene az űrbe Kína, már fejleszti hozzá a rakétát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","shortLead":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","id":"20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4.jpg","index":0,"item":"d4784504-0423-4549-a251-bc0d3f2f7a2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","timestamp":"2025. január. 10. 08:54","title":"2024 lett az első év, amikor meghaladta az 1,5 Celsius-fokot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt már többször cáfolták: az igazi kérdés az, hogy mekkora részét használjuk valójában.","shortLead":"Az agy túlnyomó része felesleges, gondolhatják sokan a tévhit alapján, miszerint csupán a szerv 10 százaléka aktív. Ezt...","id":"20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/106b86a9-cacd-4acd-a381-f26f8b51f9a2.jpg","index":0,"item":"50d45dbb-a0f8-4d3d-9335-fae8b4ed1986","keywords":null,"link":"/elet/20250110_agy-hany-szazalekat-hasznaljuk","timestamp":"2025. január. 10. 05:50","title":"Tévhit, hogy agyunknak csak a 10 százalékát használjuk. De akkor mekkora részét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","shortLead":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","id":"20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"3abba5ee-c8ee-4eb5-a8bd-9f37ee5e9e0f","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","timestamp":"2025. január. 11. 10:27","title":"„Az apámnak a börtönben kellene meghalnia” – megszólalt Gisèle és Dominique Pelicot lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]