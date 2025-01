Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","shortLead":"Fareed Zakaria attól tart, hogy ha az Egyesült Államok gyarmatosítaná Panamát, azzal Dél-Amerikát Kína karjaiba lökné. ","id":"20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd1578e-08aa-4f27-98f6-1b41d18172c0.jpg","index":0,"item":"847e885b-3d49-43a6-bb46-10c94b97f278","keywords":null,"link":"/360/20250111_trump-kanada-gronland-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. január. 11. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump Kanadával kapcsolatban pont azt mondja, mint amit Putyin is mondott Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről döntött a Meta közösségi platformjain, mint a politikai nyomás – mondja Ormós Zoltán internetjogász. De tényleg tartani kell tőle, vagy épp, hogy jobb világ jön a közösségi médiában?","shortLead":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről...","id":"20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"0d1531df-da28-467c-9122-a127776c9473","keywords":null,"link":"/360/20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","timestamp":"2025. január. 11. 10:30","title":"Facebook tényellenőrzés nélkül: az internetjogász elmagyarázza, kinek a zsebére megy a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A háború mielőbbi lezárása érdekében.","shortLead":"A háború mielőbbi lezárása érdekében.","id":"20250110_ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"4b09f97c-2b0b-4154-ab6e-1f1b5f7ed2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo","timestamp":"2025. január. 10. 20:58","title":"Zelenszkij rögtön a beiktatása után találkozni akar Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Különös visszacsatolás működik az online világban, ami észrevétlenül befolyásolja a nemi sztereotípiákat – állítják...","id":"20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8237e2bb-c498-49b4-833b-a1cb13a6bf01.jpg","index":0,"item":"aa98c66e-6785-485a-896b-6f71c0ca4c96","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-online-kepek-google-kepkereso-foglalkozasok-nemek-nok-ferfiak-torzitas","timestamp":"2025. január. 11. 10:45","title":"Furcsa eredmény jött ki, amikor megnézték, melyik nemről milyen képeket dob ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túl szigorúak Mark Zuckerberg szerint az EU szabályai, úgyhogy ahelyett, hogy betartaná őket, megpróbálja kilobbizni a következő amerikai elnöknél, hogy érje el, változtassák meg azokat.","shortLead":"Túl szigorúak Mark Zuckerberg szerint az EU szabályai, úgyhogy ahelyett, hogy betartaná őket, megpróbálja kilobbizni...","id":"20250111_Zuckerberg-Trump-EU-tech-cegek-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e171d771-672d-41f3-b3a9-b08b7b65a51e.jpg","index":0,"item":"cbb8dcaa-9d55-4a4f-8f21-11bb1a63c9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_Zuckerberg-Trump-EU-tech-cegek-birsag","timestamp":"2025. január. 11. 15:17","title":"Zuckerberg arra kéri Trumpot, intézze el, hogy az EU ne büntesse a szabálytalan techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]