[{"available":true,"c_guid":"f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","shortLead":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","id":"20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69.jpg","index":0,"item":"2dd8991a-b458-40c6-8c68-cdada493336a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 08:47","title":"Rég látott havazásra ébredt Budapest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják, hogy létezik Rogán Antal nevű ember. A szankciók betartatásáért felelős intézmények, mint nálunk az MNB, az ország egész pénzügyi rendszerét veszélyeztetik külföldön, ha nem lépnek úgy, ahogy kell.","shortLead":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják...","id":"20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf.jpg","index":0,"item":"71a63150-f8ff-4f92-8feb-2dd85ef9a6f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","timestamp":"2025. január. 15. 07:25","title":"„Nem fogadják a fizetését vagy a találmánya díját” – Rogán és üzletfelei számláit akár meg is szüntethetik a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","shortLead":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","id":"20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04.jpg","index":0,"item":"f264d6de-a280-48bd-ad8c-accb635efa5a","keywords":null,"link":"/elet/20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","timestamp":"2025. január. 15. 11:27","title":"Dühében összetört egy kamerát az ütőjével az orosz teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","id":"20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145.jpg","index":0,"item":"f0d9ba2a-d4cd-4195-ac2b-9229c011940a","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 14:47","title":"43 évesen meghalt Hó Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c09cb-c962-417c-8067-94869aa035de","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autósiskolák eddig nem szenvedték meg, hogy a középiskolásoknak ingyen jár az autósoktatás, sőt, sok szülő keresi őket azzal, hogy a gyerekük elvégezte az online képzést, de vizsgázni nem tud.","shortLead":"Az autósiskolák eddig nem szenvedték meg, hogy a középiskolásoknak ingyen jár az autósoktatás, sőt, sok szülő keresi...","id":"20250114_allami-ingyenjogositvany-vizsga-autos-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815c09cb-c962-417c-8067-94869aa035de.jpg","index":0,"item":"28d4848b-df6c-449d-98eb-c2dffe46785e","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_allami-ingyenjogositvany-vizsga-autos-iskola","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Nehezen indul be az állami ingyenjogosítvány rendszere, sokaknak nincs hol vizsgázniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d80bab-f0ae-427e-aa27-aa0e2ab31bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen meg is örökítették a „műveket”.","shortLead":"Többen meg is örökítették a „műveket”.","id":"20250113_Az-orkan-ereju-szel-miatt-jegszobrok-leptek-el-a-Balaton-deli-partjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22d80bab-f0ae-427e-aa27-aa0e2ab31bd3.jpg","index":0,"item":"5101fc5e-3ebf-41f8-aeb3-21495200466a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Az-orkan-ereju-szel-miatt-jegszobrok-leptek-el-a-Balaton-deli-partjat","timestamp":"2025. január. 13. 21:29","title":"Az orkánerejű szél miatt jégszobrok lepték el a Balaton déli partját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]