[{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","shortLead":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","id":"20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69.jpg","index":0,"item":"2dd8991a-b458-40c6-8c68-cdada493336a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 08:47","title":"Rég látott havazásra ébredt Budapest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Helsinki Bizottság szerint egy adott nemzetiség teljes kitiltása egyértelműen sérti az egyenlő bánásmód követelményét.","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint egy adott nemzetiség teljes kitiltása egyértelműen sérti az egyenlő bánásmód követelményét.","id":"20250113_kaposvar-park74-szorakozohely-kitiltas-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"e7d166d8-9aef-4dc1-82b7-8a659c470f7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_kaposvar-park74-szorakozohely-kitiltas-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 18:41","title":"Megindokolta a kaposvári szórakozóhely, miért tiltották ki a török vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A magyar kormány, a nemzetközi szervezetek és a független elemzők is nagyon mellélőttek egy-másfél éve, amikor megjósolták, mekkora lesz az infláció 2024-ben. A végleges szám a vártnál sokkal jobb lett, ehhez pedig olyan dolog is kellett, aminek nem feltétlenül örülünk.","shortLead":"A magyar kormány, a nemzetközi szervezetek és a független elemzők is nagyon mellélőttek egy-másfél éve, amikor...","id":"20250114_eves-inflacio-elemzok-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29b1228b-6ea0-4828-9ddd-8cfae269b74b.jpg","index":0,"item":"1efabe22-c762-4fa1-bfb3-40a4c6d89f76","keywords":null,"link":"/360/20250114_eves-inflacio-elemzok-arak-dragulas","timestamp":"2025. január. 14. 11:00","title":"A látszat csal: sokkal kisebb lett a 2024-es infláció, mint amit a kormány és az elemzők is vártak – hogyan sikerült ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását az Egyesült Államok. Az Nvidia elhibázottnak nevezte a döntést.","shortLead":"A Fehér Ház hétfőn jelentette be, hogy szigorítja a mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozó kiviteli korlátozását...","id":"20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10f56-44e1-481b-a611-720565a996cb.jpg","index":0,"item":"bc8f11d3-2e72-4938-83a8-f14fcee35776","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_egyesult-allamok-mesterseges-intelligencia-chip-kina-oroszorszag-szankcio-exporttilalom","timestamp":"2025. január. 14. 10:03","title":"Tovább korlátozta a chipek exportját az Egyesült Államok, hogy elvágja Kínát és Oroszországot a mesterséges intelligenciától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1606f21e-e099-4ea3-b06d-5e369e712e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis álmodozás sokaknál része az autóvásárlási folyamatnak.","shortLead":"Egy kis álmodozás sokaknál része az autóvásárlási folyamatnak.","id":"20250115_Hasznalt-Audira-keresnek-aztan-Astrat-vesznek-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1606f21e-e099-4ea3-b06d-5e369e712e74.jpg","index":0,"item":"476248be-215a-49e9-ac00-ec4a2b4f21b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Hasznalt-Audira-keresnek-aztan-Astrat-vesznek-a-magyarok","timestamp":"2025. január. 15. 11:09","title":"Használt Audira keresnek, végül Astrát vesznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","shortLead":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","id":"20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"0b522f55-9f5f-4fda-8c56-78cbded30a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","timestamp":"2025. január. 14. 12:58","title":"Az online ügyintézés átalakításával készül a Magyar Államkincstár, annyira sokan kapnak kamatot az állampapírjaik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]