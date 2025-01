Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált faragni az erőviszonyokon az alpolgármester – állítja az érintett.","shortLead":"Kevesebb a kormánypárti képviselő az önkormányzatban, így az óvodában dolgozó képviselő megfenyegetésével próbált...","id":"20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"e7020d09-34e2-4669-a9f0-3e22914cf9ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Allasaval-zsaroltak-a-fideszesek-a-nyircsaszari-ovonot-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 14. 19:08","title":"Megfenyegethették a nyírcsászári óvónő-képviselőt a helyi fideszesek, a rendőrség nyomoz az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","shortLead":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","id":"20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a.jpg","index":0,"item":"d59f7d09-1742-42e1-bba7-1e347dcba804","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","timestamp":"2025. január. 15. 07:59","title":"Őrült teljesítmény: 857 lóerő kerekenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy a családok nagy részének sikerült visszaadni azt, amit elvitt tőlük az infláció.","shortLead":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el...","id":"20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d44b84fc-235a-462f-854d-66899bd5ba98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","timestamp":"2025. január. 14. 10:36","title":"Nagy Márton: Nőtt az államadósság, változások jönnek az adózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","shortLead":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","id":"20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"8a400a67-5ef4-451b-a7a8-550fc4e04683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","timestamp":"2025. január. 15. 14:51","title":"Navracsics bejelentette, hogy uniós átlag alá csökkent az egyajánlatos tenderek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8963da94-4d10-4147-ba19-3ea973634415","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 72 éves férfi Kalinyingrádban akarta a megszerzett információkat átadni az orosz hírszerzés egyik ügynökének.","shortLead":"A 72 éves férfi Kalinyingrádban akarta a megszerzett információkat átadni az orosz hírszerzés egyik ügynökének.","id":"20250115_Volt-szovjet-tiszt-kemkedett-Lettorszagban-nyolc-evet-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8963da94-4d10-4147-ba19-3ea973634415.jpg","index":0,"item":"76ca8b29-fc4f-4f71-accf-ab026dde3b59","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Volt-szovjet-tiszt-kemkedett-Lettorszagban-nyolc-evet-kapott","timestamp":"2025. január. 15. 21:56","title":"Volt szovjet tiszt kémkedett Lettországban, nyolc évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","shortLead":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","id":"20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"0b522f55-9f5f-4fda-8c56-78cbded30a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","timestamp":"2025. január. 14. 12:58","title":"Az online ügyintézés átalakításával készül a Magyar Államkincstár, annyira sokan kapnak kamatot az állampapírjaik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","shortLead":"Nemzetközi összefogással sikerült a férfit kézre keríteni.","id":"20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78abd0b4-9548-4c40-ad27-6b7c7d1b422d.jpg","index":0,"item":"a43767c1-aa85-44b9-824e-80fb465e5ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_korozott-bunozo-elfogas-nemetorszag-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 10:07","title":"Németországig menekült az egyik legkeresettebb magyar bűnöző, Dortmundban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]