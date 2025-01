Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","shortLead":"Az amerikai férfi állítja, azért készítette el a „koktélt” hogy leküzdje szorongását.","id":"20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"c90ebff4-e0c9-4878-9ffe-b1b080837c3f","keywords":null,"link":"/elet/20250114_united-airlines-nyugtato-alkohol-rendzavaras","timestamp":"2025. január. 14. 18:10","title":"Nyugtatóra ivott alkoholt, majd a folyosóra vizelt egy férfi egy tengerentúli járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 15. 19:30","title":"Ha egy helyre látogat el Ausztriában, ez legyen az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább erős szél nem lesz.","shortLead":"Legalább erős szél nem lesz.","id":"20250116_idojaras-elorejelzes-meteorologia-borult-ido-kod-onos-szitalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"d994eace-e3c4-484e-bf55-85cec707c3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_idojaras-elorejelzes-meteorologia-borult-ido-kod-onos-szitalas","timestamp":"2025. január. 16. 05:13","title":"Borongós lesz a nap, este hószállingózás, ónos szitálás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","shortLead":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","id":"20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01.jpg","index":0,"item":"a22d5886-e8ee-4a97-a4f3-d40f157f991b","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","timestamp":"2025. január. 16. 10:35","title":"Főszerkesztőt vált a magyar Forbes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","shortLead":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","id":"20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5.jpg","index":0,"item":"f3fd0e52-c9bb-4deb-9912-a12eaf0158ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","timestamp":"2025. január. 15. 12:05","title":"Visszaküldték Törökországba a kaposvári diszkóban botrányt okozó vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","shortLead":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","id":"20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446.jpg","index":0,"item":"9321c3da-a38e-4479-be9d-0fdaf0acd7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","timestamp":"2025. január. 14. 20:20","title":"Ötvenmillió forintért kelt el Alice Cooper hot-rodos egyedi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]