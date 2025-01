Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82962c81-a070-4fa2-bfaa-2692ce91eda6","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Miért pont az ingatlan.com lett a hazai ingatlanhirdetések meghatározó platformja? Mennyire fontosak a Temu hirdetései a hazai oldalaknak? Hogyan szerezték meg az egykori Adevinta-cégeket a norvég tulajdonostól? Miért nem sikerült az ingatlan.com-nak belépni a horvát piacra? Mi lesz az ingatlanközvetítői szakma jövője? Miért jó, ha a kollégák pontosan ismerik egymás fizetését? Egyebek között erről kérdeztük Keleti Józsefet, az ingatlan.com és a Használtautó.hu mögött álló, a Jófogásban is tulajdonos United Platforms vezérigazgatóját.","shortLead":"Miért pont az ingatlan.com lett a hazai ingatlanhirdetések meghatározó platformja? Mennyire fontosak a Temu hirdetései...","id":"20250117_keleti-jozsef-ingatlancom-hasznaltauto-jofogas-vatera-united-platforms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82962c81-a070-4fa2-bfaa-2692ce91eda6.jpg","index":0,"item":"779fd120-d627-4113-b7b9-b1b419c43696","keywords":null,"link":"/360/20250117_keleti-jozsef-ingatlancom-hasznaltauto-jofogas-vatera-united-platforms","timestamp":"2025. január. 17. 12:00","title":"Keleti József vezérigazgató: A Temu nem jelent konkurenciát a Jófogásnak és testvércégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7690ef39-d6f3-426c-97e8-6945f237551f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már 2006 előtt épült ingatlanokra igényelhető támogatás és támogatott hitel, és sokkal egyszerűbb az adminisztráció.","shortLead":"Már 2006 előtt épült ingatlanokra igényelhető támogatás és támogatott hitel, és sokkal egyszerűbb az adminisztráció.","id":"20250119_A-kormany-ujra-nekifut-az-elbaltazott-felujitasi-programnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7690ef39-d6f3-426c-97e8-6945f237551f.jpg","index":0,"item":"3807b8bc-37f2-4a2e-b43f-0410bd62614d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_A-kormany-ujra-nekifut-az-elbaltazott-felujitasi-programnak","timestamp":"2025. január. 19. 08:26","title":"A kormány újra nekifut az elbaltázott felújítási programnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai felhasználók száma, akik mandarinul kezdtek el tanulni.","shortLead":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai...","id":"20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df.jpg","index":0,"item":"90a370cf-4658-442c-bedb-3334b84742f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","timestamp":"2025. január. 17. 11:03","title":"Kilőtt a Duolingón a mandarinul tanulók száma a TikTok betiltási határideje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján ugyanis ezáltal csökkent is önnél többféle daganat kialakulásának a kockázata.","shortLead":"Ha szokott kávét vagy teát inni napi rendszerességgel, kapott egy jó hírt: egy friss tanulmány eredményei alapján...","id":"20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"85a6bca4-1d1a-412a-a791-c923297e6e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_kave-tea-fogyasztasa-rak-kockazatanak-csokkentese-kutatas","timestamp":"2025. január. 19. 08:03","title":"Igyon, mert az jó: kiderült valami igazán pozitív a kávéról és más koffeines italokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz éve Kaliforniában él.","shortLead":"A Zsidó Kutya című darabot a budapesti születésű, 1991-ben Izraelbe áttelepült Adam Meir (Mérő Ádám) adja elő, aki húsz...","id":"20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b670998-bdee-4375-a1eb-3f5a3acf1a4f.jpg","index":0,"item":"23c00a53-e770-4756-94e9-c48df12578a9","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-A-Zsido-Kutya-Spinoza-Szinhaz-Asher-Kravitz-Yonatan-Esterkin-Adam-Meir-Mero-Adam","timestamp":"2025. január. 17. 18:30","title":"Hitler hatalomra jutásától Treblinkán át az ígéret földjéig – bravúrosan előadott monodráma egy kutya szemszögéből a Spinozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple mesterséges intelligenciája korábban többször is olyan értesítéseket küldött a felhasználók iPhone-jára, ami álhíreket tartalmazott. A vállalat közölte, parkolópályára teszik a funkciót.","shortLead":"Az Apple mesterséges intelligenciája korábban többször is olyan értesítéseket küldött a felhasználók iPhone-jára, ami...","id":"20250117_apple-intelligence-hirosszefoglalo-mesterseges-intelligencia-alhir-terjesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"ad4a0382-c9ff-40c6-91e0-1309e307acee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_apple-intelligence-hirosszefoglalo-mesterseges-intelligencia-alhir-terjesztese","timestamp":"2025. január. 17. 18:04","title":"Felfüggesztik az iPhone-ok egyik értesítését, miután többször is álhíreket kaptak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]