[{"available":true,"c_guid":"9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozik. A fotói egészen lenyűgözők.","shortLead":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén...","id":"20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59.jpg","index":0,"item":"69102a59-1bee-4875-8cd7-31ecc3992347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 16. 19:03","title":"A valaha látott legszebb fotót készítették el a Tejútrendszerről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","shortLead":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","id":"20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"595d8e79-5280-476a-9036-9f3e635cb4f0","keywords":null,"link":"/360/20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","timestamp":"2025. január. 16. 06:15","title":"Empyreum és Megvető: egyszerre két kiadóval lép ki a könyv-, illetve a társasjátékpiacra Puzsér Róbert és üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","id":"20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1.jpg","index":0,"item":"822377d1-c841-424f-bfa1-6d633af274ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","timestamp":"2025. január. 16. 07:59","title":"Bezuhantak a Bentley eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","shortLead":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","id":"20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff.jpg","index":0,"item":"5715d275-04c3-4057-a1bc-a42c5aa0ab8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","timestamp":"2025. január. 16. 13:07","title":"A korábbi tiltakozások ellenére az NKE rektori megbízottja úgy látja, hogy az Óbudai Árpád Gimnázium átvételével mindenki jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le egy tömegkatasztrófával fenyegető szabotázsakciót.","shortLead":"A napokban a The New York Times arról írt, hogy az amerikai hírszerzés Putyinnak üzenve állíttatott le...","id":"20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfaaded3-cda7-4b4f-9ed6-77779c5c35a9.jpg","index":0,"item":"3a98c8e5-f614-4db6-978b-ca76341e3520","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_tusk-oroszorszag-legi-terrortamadas","timestamp":"2025. január. 15. 16:15","title":"Tusk: Oroszország terrortámadásokat tervezett légitársaságok ellen világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","shortLead":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","id":"20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"d8a24824-d6cb-4048-9918-a4cbdf13bc34","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","timestamp":"2025. január. 16. 18:11","title":"Idén is nyitják a rakpartokat a korzózók előtt, és több szakaszt fel is újítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]