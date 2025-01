Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője szerint az Egyesült Államok kilépése az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) hatalmas öngól, mert a fertőző betegségek nem ismernek határokat. A Népszavának nyilatkozva azt is hozzátette, nem tudja, hogy milyen Magyarországot érintő következménye lehet a lépésnek, de – emelte ki – a globális egészségügyi programok finanszírozásának csökkenése a globális kockázat növekedést jelenti.

A lap a Belügyminisztérium is szerette volna megkérdezni Donald Trump döntéséről, illetve arról, várható-e, hogy Magyarország is kilép majd a szervezből, de a Pintér Sándor vezetésével működő, egészségügyért felelős tárca leszögezte, nem illetékesek a válaszadásban.

Velük ellentétben Kökény Mihály, a WHO végrehajtó tanácsának egykori elnöke, tanácsadója szívesen válaszolt a Népszava kérdéseire. Szerinte az amerikai döntés egyben azt is jelenti, hogy a Trump-adminisztráció szakít a globális szolidaritás gondolatával, pedig a járványok, kórokozók elleni küzdelemben is szinte esélytelenek lennénk, ha pusztán az egyes nemzeti kormányokra bíznánk a védekezést.

Hozzátette, a WHO 2024-2025. évi, kétéves költségvetése 6,83 milliárd dollár. Ennek kevesebb, mint 20 százaléka a tagdíjbevétel, a többi önkéntes hozzájárulás, jórészt célhoz kötött programokra. Az USA a teljes költségvetés 18 százalékát adja, ezzel nincs az első helyen, mert a németek valamivel többet vállalnak. A szervezet a tagdíjak arányát a következő hat évben 50 százalékra akarja növelni, éppen azért, hogy a WHO működése kevésbé függjön az adományoktól.

Megjegyezte azt is, az Egészségügyi Világszervezetből nem lehet csak úgy kilépni, az elnök döntését a kongresszusnak is jóvá kell hagynia, ha ez megtörténik, még legalább egy évig tart a folyamat, és ezalatt még az USA-nak fizetnie kell a tagsági díjat, azaz a kilépést legkorábban 2026 januárjára véglegesíthetik.

Mint korábban írtuk, a WHO szóvivője sajnálja az amerikai elnök döntését, de reméli, hogy meggondolja magát. “Reméljük, hogy az Egyesült Államok átgondolja a döntését, és nagyon reméljük, hogy mindenki, az amerikaiak, de a világ minden táján élő emberek érdekében is konstruktív párbeszéd alakul ki” – mondta Tarik Jasarevic, a WHO szóvivője genfi sajtótájékoztatóján.

Az igazsághoz pedig az is hozzátartozik, hogy Donald Trump első elnöki ciklusa idején, 2020-ban már elrendelte az ország kiléptetését a WHO-ból, de utódja, Joe Biden 2021-ben, szintén egyik első rendeletével visszavonta ezt az intézkedést.