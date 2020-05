Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec89258-a7b6-418e-b373-d86d9991cee0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig vajon miért nem volt?","shortLead":"Eddig vajon miért nem volt?","id":"20200529_Johet_a_Fiat_Tipobol_is_az_SUV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec89258-a7b6-418e-b373-d86d9991cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea1f49-791d-44a6-9a84-bd477862cdd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Johet_a_Fiat_Tipobol_is_az_SUV","timestamp":"2020. május. 29. 15:14","title":"Jöhet a Fiat Tipóból is az SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","shortLead":"Tavaly ilyenkor közel 71 ezer autó gördült le a gyártósorokról, 99,7 százalékos a visszaesés.\r

","id":"20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fc7688-15cb-4159-b1f0-7f0e3119fff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572591fb-4f1a-4898-b8a8-c4a7de1d6562","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_Mindossze_197_autot_gyartottak_NagyBritanniaban_aprilisban","timestamp":"2020. május. 29. 06:45","title":"Mindössze 197 autót gyártottak Nagy-Britanniában áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez viszont a feltöltők együttműködésére is szükség van.","shortLead":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. A megjelenítéshez...","id":"20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5cf61-c0bb-4315-a93e-3cf596e5c4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_chapter_fejezetek_video_lejataszas","timestamp":"2020. május. 29. 17:03","title":"Hasznos funkciót kapott a YouTube, átláthatóbbak lesznek a videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c56fcf-1bc1-471a-af8e-b746ca5bbd1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csattanós bizonyítékot szolgáltatott egy volt microsoftos vezető az Apple azon állítására, hogy az iPad Pro kiválthatja az asztali gépeket. A férfi, aki a Windows 8-at adta a világnak, most iPad Prót használ új asztali PC-ként.","shortLead":"Csattanós bizonyítékot szolgáltatott egy volt microsoftos vezető az Apple azon állítására, hogy az iPad Pro kiválthatja...","id":"20200528_steven_sinofsky_ipad_probol_keszitett_asztali_szamitogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c56fcf-1bc1-471a-af8e-b746ca5bbd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5960ec34-3e59-4c42-b459-388da7113733","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_steven_sinofsky_ipad_probol_keszitett_asztali_szamitogepet","timestamp":"2020. május. 28. 11:03","title":"Nem várt helyről jött a fricska: egy iPad Pro a volt Windows-főnök legújabb PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel világszerte azoknak is lesz egy beazonosítható címük, akiknél se utcanév, se házszám nincs.","shortLead":"A Google egyelőre csak az androidos felhasználók számára tette elérhetővé a Plus Codes nevű funkciót, mellyel...","id":"20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f1e36f-ebaf-4940-bfdb-63d7aeebd0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_google_terkep_plus_codes_digitalis_lakcim","timestamp":"2020. május. 29. 19:03","title":"Androidos? Nyissa meg a Google Térképet, ön is kapott egy új címet a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte ki a diplomata-útlevelét.","shortLead":"Továbbra sem árulják el, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Csíki Sör cégvezetője mivel érdemelte...","id":"20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d45438-830b-4c4b-bde8-aae1ad93b4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_dzsudzsak_balazs_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 29. 18:07","title":"A külügy nem válogat, bármilyen foglalkozással lehet diplomáciai útlevelet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","id":"20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a18b17-22a1-43c6-80a3-a75f07d20bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","timestamp":"2020. május. 28. 18:53","title":"Brenner Koloman válthatja Sneider Tamást a parlament alelnöki székében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]