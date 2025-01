Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump elnöki rendeletben intézkedett a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni merényletek minden aktájának nyilvánossá tételéről csütörtökön.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletben intézkedett a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni...","id":"20250124_trump-jfk-mlk-rfk-titkositas-feloldasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3.jpg","index":0,"item":"144d2b4e-f438-4690-9271-5965581fe333","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_trump-jfk-mlk-rfk-titkositas-feloldasa","timestamp":"2025. január. 24. 06:50","title":"Donald Trump rendeletet hozott a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni merényletek aktáinak nyilvánosságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","id":"20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528.jpg","index":0,"item":"cb74d7dc-699a-4765-b8cb-4fff94cdc83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","timestamp":"2025. január. 23. 08:41","title":"Hatalmas elektromos luxus villanyautó Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7714c6-896a-4c2d-b490-52b1d555d211","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország és az USA csádi kivonulása után a Magyar Honvédségnek újra kell értelmeznie az ambícióit a Száhel-övezet megváltozott geopolitikai viszonyai között – mondta a HVG-nek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék docense.","shortLead":"Franciaország és az USA csádi kivonulása után a Magyar Honvédségnek újra kell értelmeznie az ambícióit a Száhel-övezet...","id":"20250123_hvg-csad-magyar-honvedseg-interju-Marsai-Viktor-biztonsagpolitikai-szakertovel-a-vedohalo-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7714c6-896a-4c2d-b490-52b1d555d211.jpg","index":0,"item":"976e4fe6-ab25-4b5b-8868-960fde9faa03","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-csad-magyar-honvedseg-interju-Marsai-Viktor-biztonsagpolitikai-szakertovel-a-vedohalo-megszunt","timestamp":"2025. január. 23. 12:53","title":"A franciák kivonulásával megszűnik a Magyar Honvédség csádi védőhálója – interjú Marsai Viktor biztonságpolitikai szakértővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott az a gomb, ha nem használjuk? Megkérdeztük a BKV-t.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott...","id":"20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e.jpg","index":0,"item":"228ce092-2b73-4874-8da9-d1b0fb89dcee","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","timestamp":"2025. január. 24. 05:31","title":"Van-e bármi értelme a metrókra szerelt ajtónyitó gomboknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja Kallas szerint EU-s és tagállami szinten is kevés a forrás, több ország még a kétszázalékos költéstől is elmarad. Az öt nagy közben irreálisnak nevezte Trump elvárását.","shortLead":"Az GDP öt százalékának megfelelő éves katonai kiadást sürgető Donald Trump beiktatására megmozdultak Európában is. Kaja...","id":"20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57de78c8-3cc5-43b0-8067-1ab7ffff4a5d.jpg","index":0,"item":"615d83c2-edcd-4ee5-9a64-caeaf9248db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_EU-s-fokepviselo-Donald-Trumpnak-igaza-van-kaja-kallas","timestamp":"2025. január. 22. 16:23","title":"Az EU-s főképviselő szerint Donald Trumpnak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]