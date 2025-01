Nettó 59 286 forintos négyzetméteráron, összesen nettó 50,9 milliárd forintért adta el a magyar állam a sokat vitatott Mini-Dubaj-projekt rákosrendezői földterületét az arab befektetői csoportot magyarországi projektcégének, az Eagle Hills Hungary Zrt.-nek – derül ki más mellett a már január 16-án aláírt, de csak január 20-án bejelentett adásvételi szerződésből – amely miatt erősen kiakadt Karácsony Gergely főpolgármester is –, ami már elérhető is az eladó, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján.

A szerződés első oldala MNV Zrt.

Az adásvétel bejelentésekor a HVG is írt róla, hogy a Rákosrendezőnél lévő 85 hektáros terület fejlesztésére a beruházó több mint 12 milliárd eurót szán, és a program hivatalos neve nem Mini- vagy Maxi-Dubaj, hanem Grand Budapest lesz. A rozsdaövezetben felépülő új városrészt az Abu Dhabi Eagle Hills ingatlanfejlesztő kivitelezheti, a beruházó luxuslakásokat és irodaházakat tervez, a kormány pedig egy korábbi rendelettervezete alapján jókora közlekedésfejlesztést tenne ehhez hozzá. A projektet az a Mohamed Alabbar vezeti, aki a sokat támadott belgrádi új városnegyed építésén is dolgozott.

A teljes vételár már a beruházó bejelentését követő nemzetgazdasági minisztériumi tájékoztatásból kiderült, ahogy az is, hogy a teljes vételár nem azonnal érkezik az államkasszába, hanem három részletben, legkésőbb 2039. március 13-ig. Az MNV honlapján közzétett 46 oldalas szerződésből több részlet is kiderül, miközben a kontraktushoz 26 oldalas melléklet is tartozik, valamint egy 12 oldalas letéti szerződés teszi teljessé a dokumentumcsomagot. A szerződést böngészve kiderül például, hogy az első részlet, ami a vételár negyede, nettó 12,7 milliárd forintnyi előleg már a szerződés aláírása után 10 munkanappal, vagyis január 30-án megérkezik az államhoz.

„Egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten” – sorozatos támadás alatt áll Mini-Dubaj Vitézy Dávid nem érti, hogy fér össze a projekt a kormány „szuverenitásvédelmi” politikájával.

Érdekesség, hogy a nemzeti szuverenitásra olyan büszke magyar kormány, amely még ennek megóvására külön állami szervet, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is létrehozta, a szerződésben lényegében teljes szuverenitási kapitulációt mutat be, hiszen például eladóként vállalja, hogy a vevő által 2025. december 31-ig jelzett “a tervezett beruházás megvalósításához szükségesnek tartott esetleges további jogalkotási és jogszabály-módosítási intézkedéseket”, mint igényeket közösen megvitatják és meghatározzák a végrehajtás menetrendjét. Ha viszont megállapodni nem tudnak, akkor – folytatódik a szerződés – a vevő 2027 június 30-ig jogosult elállni a szerződéstől.

A szerződéshez tartozó 26 oldalas mellékletben is vannak érdekes részletek, például jelzik benne, hogy a fejlesztési terület mely részein lehetne 250, vagy akár 500 méteres felhőkarcolókat is felhúzni, de ez elvi lehetőség és egyébként már Lázár János építési és közlekedési miniszter tárcája előre jelezte, hogy nem támogatják az 500 méteres magasházak építését. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis Budapesten legfeljebb 90 méteres épületeket lehet építeni – kivétel azonban már így is van, mert a sok vitát kiváltott Mol-torony például közel 150 méter magas. A szerződés melléklete szerint a rákosrendezői területen ennél akár háromszor magasabb felhőkarcolók is épülhetnének – ha Lázárék mégis engednék:

MNV Zrt.

Nem mellékes az sem, hogy mekkora lehet a terület más részein a beépíthetőség a felszín alatt és felett, mekkora kell legyen a zöldterület és mekkorák lehetnek ingatlanrészeként az egyes épületek magassága. Ezeket az adásvételi szerződés melléklete – vélhetően a kerületi szabályozási terv alapján – részletesen le is írja, azonban a táblázat az MNV által közzétett szerződésben nagyítás mellett is olvashatatlanul apró betűkkel van szedve, így ezek az értékek egyáltalán nem látszanak, az adatok értelmezhetetlenek:

MNV Zrt.

Közben a beruházás szempontjából kulcsfontosságú bejelentést tett Karácsony Gergely. A főpolgármester bejelentette, hogy a szerződés alapján a főváros egyik cégének, a Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt-nek elővásárlási joga van Rákosrendező területére, és a főváros élni is kíván ezzel az elővásárlási joggal. Azt mondta, az adásvételi szerződés csak akkor lép életbe, ha azok, akiknek elővásárlási joguk van a területre, lemondanak arról, ám – mint jelezte –, hogy nem fognak róla lemondani, mert megvásárolják a területet: