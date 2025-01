Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.","shortLead":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett...","id":"20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"0f1880ec-4e81-4118-950e-27dcdb1cacff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard közgazdászprofesszora. Beszélt a rossz globalizációról, a vámtarifákról és a jobbról jövő veszélyről.","shortLead":"A baloldal segítette Donald Trumpot naggyá tenni – mondta a Zeit Online-nak adott interjúban Dani Rodrik, a Harvard...","id":"20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91f01d58-5cb1-4856-b799-7f5669d4516f","keywords":null,"link":"/360/20250121_Dani-Rodrik-harvard-zeit-online-A-Trump-boom-gyorsan-osszeomolhat","timestamp":"2025. január. 21. 16:10","title":"Dani Rodrik harvardi professzor: A Trump-boom gyorsan összeomolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis vannak az állaton világos tollak is. Egy nemrég megfigyelt példány azonban tetőtől talpig fekete.","shortLead":"A melanizmus nagyon ritka jelenség a madaraknál, de ha elő is fordul, akkor is legfeljebb részleges formában – vagyis...","id":"20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a38edf62-d34f-4807-81f1-006a056c1db0.jpg","index":0,"item":"b8b811f6-10aa-4d21-9351-44f0b0f30fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_melanizmus-kiralypingvin-fekete-toll","timestamp":"2025. január. 21. 12:03","title":"Soha nem látott királypingvint vettek videóra, teljesen fekete a tolla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először a mesterséges intelligenciához fordult. A jelek szerint nagyon jól tette.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó beszámolója szerint egy laza edzés után napokon keresztül rosszul érezte magát, ezért először...","id":"20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"0ceb32cc-8843-4cd7-9ab0-8b32d379758b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_chatgpt-mesterseges-intelligencia-eletet-mentett-vesekarosodas","timestamp":"2025. január. 20. 17:03","title":"Elmondta a tüneteit a ChatGPT-nek, életmentő tanácsot kapott tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","shortLead":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","id":"20250120_biden-kegyelem-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"61c5fb58-71df-4612-be99-b9a4a6732d05","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_biden-kegyelem-csalad","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"Joe Biden előzetes kegyelmet adott több családtagjának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi az independent elemzője. A Washington Post leszedi a keresztvizet mind Bidenről, mint Trumpról az általuk aláírt amnesztiarendelet miatt. Lesz-e Trumpnak elég pénze kitoloncolni milliókat Amerikából – kételkedik egy szakértő a Die Weltben. A New York Times szerint Trump eljátszotta a tekintélyét, miután kegyelmet adott a január 6-i lázadás csaknem minden részvevőjének. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi...","id":"20250122_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"e708856a-a05f-47dc-933c-a07027f5c5d5","keywords":null,"link":"/360/20250122_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Ki lesz az EU súgója Trumpnál? Orbán, Meloni vagy Rutte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]