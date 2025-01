Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Nissan és egy Volkswagen volt a préda. ","shortLead":"Egy Nissan és egy Volkswagen volt a préda. ","id":"20250124_auto-lopas-ket-fiu-szekszard-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"64e837a7-0759-4e01-9d56-c9e577c4d06f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_auto-lopas-ket-fiu-szekszard-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 11:12","title":"Autókat lopott két tini, az egyik kocsiban aludtak, amikor elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én hurcoltak el. ","shortLead":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én...","id":"20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4.jpg","index":0,"item":"2d21abed-59df-41a0-bd3f-5938adbad277","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","timestamp":"2025. január. 25. 11:37","title":"A Hamász újabb túszokat engedett el, a négy izraeli katonanő 477 nap után szabadult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapi bombariadók árnyékában adott interjút Orbán Viktor péntek reggel. A miniszterelnök arról beszélt, mindenki megtapasztalhatta, hogy biztonságban van.","shortLead":"A tegnapi bombariadók árnyékában adott interjút Orbán Viktor péntek reggel. A miniszterelnök arról beszélt, mindenki...","id":"20250124_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"d4dbcc50-5350-418b-b515-41dd110c1aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 07:44","title":"Orbán a bombariadóról: Lesznek olyan esetek, mikor egy-egy jópofa diák, vagy mérges szülő kedvet kap az ilyesmihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","shortLead":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","id":"20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"58b8ae46-ec16-4e79-a2b3-54e6e58db205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","timestamp":"2025. január. 23. 20:14","title":"Trump megüzente a világ gazdasági elitjének, hogy vagy Amerikában gyártanak, vagy készülhetnek a dollármilliárdos vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét, a főpolgármester pedig a minisztertől kér tájékoztatást, hogy miért nevezett ki a társulat által nem támogatott igazgatót.","shortLead":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét...","id":"20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"683eef43-34bc-4182-aae2-7057a406ad46","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","timestamp":"2025. január. 23. 16:51","title":"Karácsony Gergely tájékoztatást kér a minisztertől a Kolibri Színház ügyében, a társulat nyílt levélben tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","shortLead":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","id":"20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"6ac12e81-a2bf-479a-8166-114ae8a9bd92","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","timestamp":"2025. január. 23. 17:46","title":"Elítélte az Allah nevében küldött bombafenyegetéseket a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]