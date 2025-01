Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","shortLead":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","id":"20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa.jpg","index":0,"item":"78d0a37d-7db7-4985-a9dc-85a43d2f97a6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","timestamp":"2025. január. 28. 16:44","title":"Hivatalos: baleset miatt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt játszódik.","shortLead":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt...","id":"20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663.jpg","index":0,"item":"74bd30dc-92ee-4e2f-b067-4a7d47296abb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","timestamp":"2025. január. 29. 16:03","title":"Brutális számítógép kell az új Doomhoz: itt van minden, amit a játékról tudni érdemes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek nevére a Google Trends szerint.","shortLead":"Amerikában az NFL-re, Magyarországon pedig a focira is többen keresnek rá az interneten, mint az országok vezetőinek...","id":"20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5949103b-e28c-4c98-96ae-4f8dd785928c.jpg","index":0,"item":"88c3bf7d-967b-4fdd-a522-27a6498427a3","keywords":null,"link":"/sport/20250129_Orban-es-Trump-is-kevesbe-erdekli-az-embereket-mint-a-kedvenc-sportaguk","timestamp":"2025. január. 29. 07:01","title":"Orbán és Trump a kanyarban sincsenek kedvenc sportjukhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","shortLead":"Meghallgatta a szenátus Donald Trump jelöltjét.","id":"20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"6f49e8e8-d9e0-4b50-b03a-e35a87f3a9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Nem-vagyok-oltasellenes-jelentette-ki-Robert-F-Kennedy-amerikai-egeszsegugyiminiszter-jelolt-a-meghallgatasan","timestamp":"2025. január. 29. 20:25","title":"„Nem vagyok oltásellenes” – jelentette ki Robert F. Kennedy amerikai egészségügyiminiszter-jelölt a meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fa02c-c823-4fca-9bdd-4ea38d7edc58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az éjszakai járatok módosított útvonalon fognak járni.","shortLead":"Az éjszakai járatok módosított útvonalon fognak járni.","id":"20250129_lanchid-lezaras-bkk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fa02c-c823-4fca-9bdd-4ea38d7edc58.jpg","index":0,"item":"0aea3289-4bf4-4d12-9f69-a11fc59f4420","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_lanchid-lezaras-bkk","timestamp":"2025. január. 29. 17:43","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Lánchidat péntekről szombatra virradó éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM. Az oktatási államtitkárság munkatársai már meg is kapták a tervezett változtatásról szóló híreket a HVG információi szerint, miközben a kompetenciamérés korántsem alkalmas a diákok értékelésére. A belügyi tárca emellett, úgy tűnik, iskolai rangsorok kiadását is tervezi.","shortLead":"Mit szólnának, ha érdemjegyet kapnának a diákok az országos kompetenciamérésre? – teszi fel a szülőknek a kérdést a BM...","id":"20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"67b69243-326c-40c9-8ad2-afac0a99850e","keywords":null,"link":"/360/20250129_orszagos-kompetenciameres-iskolai-rangsor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 29. 06:30","title":"Állami iskolai rangsor, kompetenciamérés osztályzatra – új terveket forgat a fejében a Pintér-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","shortLead":"Bár Deutsch a kelenföldi akcentusával védekezett, nem azzal volt a legnagyobb baj.","id":"20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bda2604-14c1-4d52-9a23-9e40710a00af.jpg","index":0,"item":"2a6f7ac5-8cef-4b0a-a5c9-ee8ef8ad9278","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_deutsch-tamas-kelenfold-akcentus-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 28. 19:16","title":"Deutsch Tamás: Miszter Magyar, Máj inglis ekszent indíd iz from Kelenföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]