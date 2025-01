Az iskolai munkavégzéstől és minden nyilvános papi tevékenységtől is eltiltották a fővárosi SZÁMALK Szalézi Technikum és Szakgimnázium igazgatóhelyettesét – derült ki egy lapunkhoz eljutott, január 13-i keltezésű belső levélből. A felfüggesztés tényét az intézmény vezetője, Halász József megerősítette a HVG-nek, de hozzátette: arról nem ő, hanem a Szalézi Intézmény Fenntartó döntött, így hozzájuk irányított.

A levélben a fenntartó azt írja, „mivel rendünk az átláthatóság híve, a rendtartomány a sajtót is tájékoztatja, természetesen a konkrétumok mellőzésével”. Amikor azonban a HVG az ügyről érdeklődött telefonon, már nem voltak ilyen készségesek, semmilyen tájékoztatást nem voltak hajlandók adni. Azt mondták, mindössze annyit akarnak közölni az ügyről, ami már úgyis eljutott hozzánk.

A „szomorú hírről” tájékoztató belső levél szerint – amelyet a fenntartó képviselője mellett az érintett oktatási intézmény említett igazgatója, Halász József és egy másik, szalézi fenntartású intézmény vezetője is aláírt – a szalézi szerzetesrend magyar rendtartományához bejelentés érkezett büntetendő cselekmény elkövetésének gyanújáról.

Hozzáteszik:

A gyermekvédelmi rendszert érintő jelzés alapján a rendtartomány „haladéktalanul” eltiltotta az igazgatóhelyettest „az intézményeinkben történő munkavégzéstől és minden nyilvános papi tevékenységtől”.

A rendtartomány egyúttal előzetes belső vizsgálatot rendelt el. A levélben megjegyzik ugyanakkor, hogy az egyházjogi intézkedések célja nem a büntetés, hanem a kivizsgálás zavartalanságának biztosítása, hiszen az igazgatóhelyettest megilleti az ártatlanság vélelme. Úgy tudjuk, a felfüggesztés mára rutinná vált azokban az esetekben, amikor egyházi eljárást kezdeményeznek valakivel szemben.

A fenntartó a levélben azt írja, az állami hatóságok felé is megtették a szükséges lépéseket, ezért megkerestük a rendőrséget, akik azonban nem tudták azonosítani az esetleges feljelentést – ez azt is jelentheti, hogy még nem iktatták, lévén friss ügyről van szó. A rendtartományi levél amúgy kitér arra is, hogy a rendben és intézményeiben „zéró tolerancia” uralkodik bármilyen, gyerekek vagy fiatalok elleni visszaéléssel kapcsolatban, valamint

sajnálatukat és együttérzésüket fejezik ki mindenki felé, akiket az ügy érintett vagy érinthetett, számukra támogatást, segítségnyújtást ígérnek.

A Szalézi Intézmény Fenntartó a Don Bosco Szalézi Társasága által létrehozott, köznevelési ügyekkel foglalkozó szervezet, jelenleg hat intézményt működtetnek Magyarországon. Honlapjuk szerint feladatuk a rendalapító Bosco Szent János munkásságának, elveinek megfelelő hitéleti, nevelési-oktatási és szociális tevékenység folytatása. Nevelési céljaikban, programjukban a Don Bosco Szalézi Társasága Alapszabályait, valamint a Római Katolikus Egyház irányítását fogadják el.

Ezen intézmények egyike tehát a szóban forgó SZÁMALK, a technikum és szakgimnázium oktatói között azonban gyakorlatilag nincsenek egyházi személyek, ezalól tudtunkkal az egyetlen kivétel a felfüggesztett igazgatóhelyettes.

Levélben is elküldtük kérdéseinket a Szalézi Intézmény Fenntartónak, cikkünk megjelenése után a Magyar Szalézi Tartomány egy közleményt juttatott el részünkre. Ebben Vitális Gábor tartományfőnök – akit múlt szombaton iktattak hivatalába – megismétli a belső levélben leírtakat valamint bocsánatot kért azoktól, akiket a történtek bármilyen módon megsebeztek, nekik a „lelki és érzelmi gyógyulás” folyamatában segítséget nyújtanak.

Vitális Gábor hozzátette, az igazság, az áldozatok védelme és a megelőzés a legfontosabb szempont, „a valódi megoldást pedig konkrét változások jelentik”. Ezért szigorúbb ellenőrzési mechanizmusokat vezetnek be a jövőben, hogy megelőzzék a visszaélési lehetőségeket.

Nyitóképünk illusztráció.