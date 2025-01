Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","shortLead":"Nyugdíjazás és felsőbb szintre lépés áll a háttérben.","id":"20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c592f11-533d-4a87-b835-4f73745b7256.jpg","index":0,"item":"19d610df-3deb-417e-a7af-91be7dcad181","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_zwack-nyrt-vezerigazgatoi-csere-belovai-csaba-farkas-amanda-guttengeber-gyorgy-kocsi-sandor","timestamp":"2025. január. 21. 13:25","title":"Hármas vezércsere jön a Zwacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol nemcsak az derült ki, hogy a legnagyobb európai pártcsaládok fontosabbnak tartják a jogállamiságot, mint a magyar ügyészség, hanem az is, hogy a miniszterelnök vejét mindenki ismeri.","shortLead":"Minden eddiginél ádázabbá vált a küzdelem a magyar kormány barátai és ellenfelei között az Európai Parlamentben, ahol...","id":"20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"5179f8e8-345c-4ee1-b905-78cc4b7d59c3","keywords":null,"link":"/360/20250122_eu-meghallgatas-tiborcz-eurologus","timestamp":"2025. január. 22. 07:00","title":"Mindenki ismeri Brüsszelben a Tiborcz nevet, lengyel és román össztűz alá került az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","id":"20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528.jpg","index":0,"item":"cb74d7dc-699a-4765-b8cb-4fff94cdc83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","timestamp":"2025. január. 23. 08:41","title":"Hatalmas elektromos luxus villanyautó Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely oxigénnel láthatja el az űrhajósokat, miközben üzemanyagot is termel a rakéták számára. A rendszer könnyen átalakítható, így más anyagok is készíthetők vele.","shortLead":"A kínai űrhajósok egy 12 részes kísérletsorozat során sikeresen tesztelték a mesterséges fotoszintézist, amely...","id":"20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eed1c7aa-132d-48ff-bf6b-20e0ee319415.jpg","index":0,"item":"822d13fc-46ed-4123-a744-4bb25ece9d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_kina-oxigen-raketa-uzemanyag-eloallitasa-kinai-urallomas","timestamp":"2025. január. 21. 10:03","title":"Oxigént és üzemanyagot állítottak elő a kínai űrállomáson, megnyílhat az út a holdbázisok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is) tartalmazó oldalakat megnyitni a briteknél.","shortLead":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is...","id":"20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"2610c3f9-6418-40b7-8af0-171160ea7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","timestamp":"2025. január. 21. 09:03","title":"Drákói szigor: csak személyivel lehet pornót nézni júliustól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor miniszterelnök is szóvá tette ezt. A Mol pedig úgy tűnik, keddre engedett, pedig a nagyker ár nem is változott.","shortLead":"Nagy volt a drágulás az elmúlt hetekben üzemanyagfronton, pénteken még a Nemzetgazdasági Minisztérium, sőt Orbán Viktor...","id":"20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/807c0058-d98d-4470-b903-f18f1c3cb8f9.jpg","index":0,"item":"fc6a25c4-0cf0-40f1-aa76-d00b5e07d25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_uzemanyagar-benzin-gazolaj-mol-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 21. 14:16","title":"Saját szakállára engedett a Mol az üzemanyagárból – derül ki a egy belsős levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","shortLead":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","id":"20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560.jpg","index":0,"item":"eeb705ee-8789-4799-b303-2095253d321f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","timestamp":"2025. január. 21. 09:56","title":"Kezdődik: „Teljes mértékben vissza kell utasítanom Donald Trump kijelentéseit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]