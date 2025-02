Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiderült, hogy lopott volt a rendszám és jogosítványa sem volt a 20 éves magyarnak. ","shortLead":"Kiderült, hogy lopott volt a rendszám és jogosítványa sem volt a 20 éves magyarnak. ","id":"20250201_250-el-szaguldo-magyar-sofort-uldoztek-a-rendorok-Ausztriaban-nagy-baleset-lett-a-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"71a6f299-6373-4a34-8797-1c65f3a35864","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_250-el-szaguldo-magyar-sofort-uldoztek-a-rendorok-Ausztriaban-nagy-baleset-lett-a-vege","timestamp":"2025. február. 01. 10:04","title":"250-nel száguldó magyar sofőrt üldöztek a rendőrök Ausztriában, nagy baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","shortLead":"Pár napon belül kiderülhet, hol folytatja az 52-szeres válogatott középpályás.","id":"20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa.jpg","index":0,"item":"3b78f189-5335-4df6-abae-18aefd83a92e","keywords":null,"link":"/sport/20250131_kleinheisler-panathinaikos-tavozas","timestamp":"2025. január. 31. 16:46","title":"Kleinheisler távozik a Panathinaikostól, új csapatot keresnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","shortLead":"Újságírók és civilek is voltak a célpontok között.","id":"20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"23e5abb8-079d-4d91-a683-3ccb58c298b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_Kozel-szaz-WhatsApp-felhasznalot-celozhatott-meg-vilagszerte-a-Paragon-kemprogramot-gyarto-ceg-hekkertamadasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:33","title":"Közel száz WhatsApp-felhasználót célozhatott meg világszerte a Paragon kémprogramot gyártó cég hekkertámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénysége számára adatott meg.","shortLead":"Mostantól bárki, bárhonnan, bármikor csodálhatja azt a páratlan kilátást, ami eddig csak a Nemzetközi Űrállomás (ISS...","id":"20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0523b7-5390-4f89-b6cd-3c47a99632d3.jpg","index":0,"item":"0e62a2f0-1d7d-45de-9026-f89ef2f5be2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_nemzetkozi-urallomas-iss-elo-kozvetites-fold-spacetv1-kamerak","timestamp":"2025. január. 31. 18:03","title":"Itt a kozmikus Való Világ: 24 órás élő közvetítés indult a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","shortLead":"Már csütörtök délelőtt kiürítették az épületet, és a mentőautókat Fonyódra költöztették.","id":"20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d12e0e-dd54-49b8-997b-93cf28b83c8a.jpg","index":0,"item":"d13997ae-db28-4856-94a7-9030dabc369a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Beomlott-a-Balatonlellei-Mentoallomas-fala-nem-serult-meg-senki","timestamp":"2025. január. 31. 21:40","title":"Beomlott a Balatonlellei Mentőállomás fala, nem sérült meg senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]