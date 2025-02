Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök már nagyon izgul.","shortLead":"A magyar miniszterelnök már nagyon izgul.","id":"20250203_orban-afd-elnok-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9.jpg","index":0,"item":"bcb5e1eb-0d74-4ee3-ad1a-6ff8f23e7dbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_orban-afd-elnok-budapest","timestamp":"2025. február. 03. 10:39","title":"Orbán meghívására Budapestre jön az AfD vezetője, hogy együtt újra ledöntsék a berlini falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül kezdődik úgy számos diéta, hogy ki kell iktatni az étrendből a különböző szénhidrátforrásokat. De mi a baj a kenyérrel, mi történik, ha egyszer csak nem eszünk többet, ha meg mégis, akkor milyet érdemes?","shortLead":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül...","id":"20250204_kenyer-helyett-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb.jpg","index":0,"item":"7d065cf1-0b1b-4ad1-b183-8babfc101f11","keywords":null,"link":"/elet/20250204_kenyer-helyett-dieta","timestamp":"2025. február. 04. 04:33","title":"Mi történik, ha lemondunk a kenyérről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz érkezett a rendőrségre. Úgy tűnik, az elkövető találomra választhatta ki áldozatát, a 11 éves kislányt.","shortLead":"A hírek szerint a férfi miatt, akit a gyilkossággal hoztak összefüggésbe és kaptak el, korábban többször is panasz...","id":"20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615c2851-d4aa-4dc1-abb2-7f351f09d91e.jpg","index":0,"item":"d722975e-c217-408c-ae2c-b20c7e46a08a","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Egy-11-eves-lanyt-keselt-halalra-a-nyilt-utcan-egy-ferfi-Hollandiaban-gyorsan-elfogtak-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 13:22","title":"11 éves lányt késelt halálra a nyílt utcán egy férfi Hollandiában, gyorsan elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA magának is árt a büntetővámokkal, állapította meg a német külkereskedelmi szövetség elnöke, aki szerint nem szabad tétlenül várni, amíg az EU-t is vámokkal sújtja Trump.","shortLead":"Az USA magának is árt a büntetővámokkal, állapította meg a német külkereskedelmi szövetség elnöke, aki szerint nem...","id":"20250202_trump-vamhaboru-buntetovam-nemet-kulkereskedelmi-szovetseg-dirk-jandura-usa-eu-kereskedelmi-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"4939f61b-ff86-4b22-9e35-fe5f44289686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_trump-vamhaboru-buntetovam-nemet-kulkereskedelmi-szovetseg-dirk-jandura-usa-eu-kereskedelmi-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:58","title":"A vámvonaton nincsen fék: a németek sem hagyják szó nélkül Trump kereskedelmi háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","shortLead":"A nő ügyvédje egy fenyegető levelet is bemutatott, amelyet a volt férje küldött.","id":"20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/928e8992-240b-4cb0-a634-3f430e8151e9.jpg","index":0,"item":"4cc018ed-8b65-4bcb-9614-45ac529dc65b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_lakastuz-budapest-rendorseg-baleset-buncselekmeny","timestamp":"2025. február. 03. 20:29","title":"Már a rendőrök sem zárják ki, hogy nem baleset volt a pesti lakástűz, amiben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrséget is kellett hívni.","shortLead":"Rendőrséget is kellett hívni.","id":"20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113d2e50-cded-4439-968d-45c0a324d7c8.jpg","index":0,"item":"8dbf2617-2d27-417d-899a-65ccc3843acf","keywords":null,"link":"/elet/20250203_megtamadtak-perintfalvi_ritat","timestamp":"2025. február. 03. 10:44","title":"„Nyomult és fogdosott a mocskos kezével” –zaklatták Perintfalvi Ritát egy éjszakai buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cdeb41-4689-427b-8deb-83e553c34892","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kultúrák közötti párbeszéd rovarevéssel holdújévkor: a legismertebb pesti kínai vendéglős etette meg a főpolgármestert.","shortLead":"Kultúrák közötti párbeszéd rovarevéssel holdújévkor: a legismertebb pesti kínai vendéglős etette meg a főpolgármestert.","id":"20250202_karacsony-gergely-rovareves-kinai-ujev-wang-mester-kinai-konyha-selyemhernyo-kobanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cdeb41-4689-427b-8deb-83e553c34892.jpg","index":0,"item":"a8771b66-57fb-4e98-9e32-03c17819bddb","keywords":null,"link":"/elet/20250202_karacsony-gergely-rovareves-kinai-ujev-wang-mester-kinai-konyha-selyemhernyo-kobanya","timestamp":"2025. február. 02. 10:24","title":"Evőpálcikával küzdött és hernyót kóstolt Karácsony Gergely Kőbányán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]