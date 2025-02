Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike kinevezett már „zöld főnököt”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük komoly befolyással bír a vállalat életére, miközben még a pontos feladatkörük sem alakult ki.","shortLead":"Egyre több a fenntarthatósági vezetői titulus Észak-Amerikában és Európában, a tőzsdén szereplő cégek szinte mindegyike...","id":"20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4299350a-7022-4d00-a192-252581141d37.jpg","index":0,"item":"1ecdd820-2dce-4b41-8c8c-db78a84480c6","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-cso-fenntarthatosagi-vezetok","timestamp":"2025. február. 06. 18:30","title":"A nagy cégeknél jönnek a „zöld főnökök” – de vajon mit csinálnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb ársapkákkal próbálják felvenni ellene a harcot, és persze megőrizni a népszerűséget. A kormány populista intézkedései mellett azonban a fogyasztók maguk is a kezükbe vennék a sorsukat, ezért immár többedjére hirdettek bojkottot a kereskedelmi láncok ellen.","shortLead":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb...","id":"20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c.jpg","index":0,"item":"cbf4df28-bd3b-44ba-8b01-ed59ba546dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 12:00","title":"Harc az infláció ellen horvát módra: a lakosság a multik elleni bojkottal, kormányuk ársapkával próbálkozik – nem sok sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","index":0,"item":"93bbcc3a-1ce7-41c2-adb0-424309587d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve elhunyt Hankiss Elemér – ahogy a rádiót irányító Gombár Csaba – hamar szembetalálta magát a megváltozott kormányzati szándékokkal.","shortLead":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve...","id":"20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39.jpg","index":0,"item":"0f0a27f2-981a-4151-b3b9-2bd80c4faa27","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","timestamp":"2025. február. 05. 19:45","title":"„A kormány, amely úgy hiszi, el tud dönteni mindent, elképesztően felelőtlen” – Hankiss Elemér harca a nagy médiaháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0672467-dff1-4640-8a42-a33b597d2f8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Súlyos állapotban találták meg az 50 év körüli férfit, jelenleg kórházban ápolják.","shortLead":"Súlyos állapotban találták meg az 50 év körüli férfit, jelenleg kórházban ápolják.","id":"20250205_magyar-turista-vulkan-ojos-del-salado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0672467-dff1-4640-8a42-a33b597d2f8e.jpg","index":0,"item":"00144a49-66e3-4153-8c93-9ab889f2dbcd","keywords":null,"link":"/elet/20250205_magyar-turista-vulkan-ojos-del-salado","timestamp":"2025. február. 05. 15:39","title":"Bajba jutott magyar turistát mentettek meg a világ legmagasabb vulkánján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]