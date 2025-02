Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","shortLead":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","id":"20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9.jpg","index":0,"item":"1e26b958-44bc-4b8f-be09-3fbe1d5ad72c","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","timestamp":"2025. február. 06. 16:35","title":"Kóka János: Nekem is furcsa, hogy Orbánék elvittek az Emírségekbe tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","shortLead":"A regényben a kisember, négy pomerániai nő szemszögéből tárul fel a XX. század. ","id":"20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3db9bbfa-488c-47e1-bb3a-ba379ad6d868.jpg","index":0,"item":"c88d2502-58fa-44a9-8e54-93cff683aa26","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-Martyna-Bunda-konyv-Ridegseg","timestamp":"2025. február. 06. 16:00","title":"Történelmi traumák feldolgozásáról szól Martyna Bunda lengyel írónő most magyarul is megjelent regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb egy képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi ajándékként. A 2024-es, nem nyilvános kormányhatározatokból látszik, mennyire szorították meg a nadrágszíjat. A köztisztviselők már sztrájkra készülnek.","shortLead":"Egy másik kormányzati döntés értelmében már a protokollkiadásokon is spórolni kellett, így a partnereknek legfeljebb...","id":"20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824.jpg","index":0,"item":"542b1202-4de6-45bd-bb48-796f8fe7d719","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Nem-nyilvanos-hatarozat-Orban-Viktor-dontesen-mult-ki-kaphat-plusz-penzt-az-kormanyzati-szerveknel-ebx","timestamp":"2025. február. 06. 06:11","title":"Akkora a spórolás a kormányzatban, hogy Orbán Viktor döntésén múlt az is, ki kaphatott plusz pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esetet már vizsgálják.","shortLead":"Az esetet már vizsgálják.","id":"20250205_romania-kolozsvar-magyar-roman-nyelv-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"7f389219-feb7-4f6b-8cec-bdd18d1047e8","keywords":null,"link":"/elet/20250205_romania-kolozsvar-magyar-roman-nyelv-vita","timestamp":"2025. február. 05. 11:28","title":"Sztrókos beteg ellátása közben követelte egy kolozsvári mentőorvos, hogy a családtagok ne beszéljenek magyarul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Azt ígérik, a Majkával való szakításról „exkluzív és őszinte pillanatok” lesznek benne. ","shortLead":"Azt ígérik, a Majkával való szakításról „exkluzív és őszinte pillanatok” lesznek benne. ","id":"20250206_Curtis-dokumentumfilm-forgatas-Jimmy-J-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182.jpg","index":0,"item":"27449b4e-2064-4d92-b455-5e259c206c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Curtis-dokumentumfilm-forgatas-Jimmy-J-Hollywood","timestamp":"2025. február. 06. 15:27","title":"Dokumentumfilmet forgat Curtis életéről Jimy J. Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]