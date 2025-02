Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ugyan nem támadások indítására használják az MI-t, de így is hatékony eszköz lehet a támadások megtervezéséhez.","shortLead":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges...","id":"20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"335e4b79-cd46-4d70-9f81-4f1c618207e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","timestamp":"2025. február. 08. 08:03","title":"Már a Google is erről beszél: államilag támogatott bűnözők használják az MI-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c02afc7-d2de-46db-93b8-ee4dd425db8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahu szerint Donald Trump ötlete évek óta az első újdonság és megvan benne a lehetőség, hogy mindent megváltoztasson Gázában.","shortLead":"Benjamin Netanjahu szerint Donald Trump ötlete évek óta az első újdonság és megvan benne a lehetőség, hogy mindent...","id":"20250209_Az-izraeli-hadsereg-kivonult-a-Gazai-ovezetben-a-Necarim-tengelyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c02afc7-d2de-46db-93b8-ee4dd425db8d.jpg","index":0,"item":"9862bd5e-1c3b-4883-b2cd-96b5af58fc2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Az-izraeli-hadsereg-kivonult-a-Gazai-ovezetben-a-Necarim-tengelyrol","timestamp":"2025. február. 09. 14:55","title":"Az izraeli hadsereg kivonult a Gázai övezetet kettéválasztó Necarim-tengelyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit engedett szabadon a Hamász, akiket a fogolycsere előtt hosszasan kihallgattak és megalázóan viselkedtek velük.","shortLead":"A Vöröskereszt aggódik az izraeli túszok kiszabadításának körülményei miatt. Szombaton újabb három izraeli férfit...","id":"20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf27323-5d9a-4f32-b239-ca0bce53aecf.jpg","index":0,"item":"7a91ebc3-06d1-4659-bb94-0447b7da58c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_A-Voroskereszt-aggodik-az-izraeli-tuszok-kiszabaditasanak-korulmenyi-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:56","title":"A lesoványodva szabadult Eli csak most tudta meg, hogy családját már 2023. október 7-én lemészárolta a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a Krisztinavárosban.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6761c1fb-ef1f-429c-a8c7-1aaa654cfec5.jpg","index":0,"item":"048d65d6-69de-4ae8-bd7d-011e6429ba72","keywords":null,"link":"/360/20250207_Hasbeszelo-Deryne-bisztro","timestamp":"2025. február. 07. 17:30","title":"Hasbeszélő kellemesen meglepődött: ilyen egy étterem, ahol az első perctől az utolsóig figyelnek a vendégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","shortLead":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","id":"20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd.jpg","index":0,"item":"2a0f8f89-e490-45bd-9bf8-2b1f569039ae","keywords":null,"link":"/elet/20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","timestamp":"2025. február. 09. 14:26","title":"Egy majom miatt maradt áram nélkül 22 millió ember Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","shortLead":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","id":"20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0.jpg","index":0,"item":"a49f29d5-31f6-416c-a622-2394884a9255","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","timestamp":"2025. február. 08. 11:53","title":"Elmezavarban szenvedő férfi rongálta meg a Szent Péter-bazilika oltárát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk, hogy a következő hónapok stratégiájáról tárgyaljanak konkrét ügyek kapcsán. Megosztó témák is napirendre kerülhetnek.","shortLead":"A Patrióták Európáért tizennégy nemzeti tagpártjának vezetője találkozik pénteken és szombaton Madridban. Céljuk...","id":"20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc6fad60-40da-41bd-92e0-dbeb9d774a90.jpg","index":0,"item":"6ec80154-8e74-4c79-96ab-d9256c9d14ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20250207_Patriotak_Orban-Viktor_Marine-Le-Pen","timestamp":"2025. február. 07. 19:01","title":"Történelmi csúcstalálkozón tennék naggyá Európát a Patrióták Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]