[{"available":true,"c_guid":"cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős kormányzati tényezők számára – most maró gúnnyal nyugtázták elutazását. Két és fél évig volt a posztján, ezalatt Orbán Viktor folyamatosan támadta a személyét, tartósan kinyilvánította utálatát vele szemben – foglalja össze az eltelt időszakot Bécsből Jean-Baptiste Chastand, a francia lap közép-európai tudósítója.","shortLead":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős...","id":"20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9.jpg","index":0,"item":"1f555e17-928d-4fa9-b808-bdedbc7ad6e4","keywords":null,"link":"/360/20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","timestamp":"2025. január. 17. 15:30","title":"Szokatlan diplomáciai küldetés – a távozó David Pressman és a magyar kormány háborúját idézi fel a Le Monde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde6a72-f617-4907-bd8d-696f05df8798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Komoly presztízsértéke lehet a kínaiak részéről, ha saját gyárakkal rendelkeznek Németországban. ","shortLead":"Komoly presztízsértéke lehet a kínaiak részéről, ha saját gyárakkal rendelkeznek Németországban. ","id":"20250116_Kinaiak-vehetik-meg-a-Volkswagen-nemkivanatos-nemet-gyarait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bde6a72-f617-4907-bd8d-696f05df8798.jpg","index":0,"item":"5f0c362a-6166-47fd-85ee-b43a046f5037","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Kinaiak-vehetik-meg-a-Volkswagen-nemkivanatos-nemet-gyarait","timestamp":"2025. január. 16. 10:47","title":"Kínaiak csaphatnak le a Volkswagen gyáraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon a FaceApp alkalmazás, amellyel a szelfiket lehetett alakítgatni. Már korábban is sok figyelmeztetés megjelent az app biztonságával kapcsolatban, Brazíliában pedig nemrégiben a tettek mezejére léptek, és az ítélet akár precedensértékű lehet.","shortLead":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon...","id":"20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd.jpg","index":0,"item":"6cddcbfa-2b63-4def-abdb-f6f8a95a230e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","timestamp":"2025. január. 17. 10:03","title":"Rengeteg ember alakította át ezzel a fotóit, most per indul a FaceApp miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","shortLead":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","id":"20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4.jpg","index":0,"item":"7c9ea00b-801a-4335-b27f-33a9f0070fe7","keywords":null,"link":"/elet/20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","timestamp":"2025. január. 16. 12:28","title":"Hatalmas adósságot hagyott hátra a tavaly elhunyt Sven-Göran Eriksson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","shortLead":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","id":"20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac.jpg","index":0,"item":"03aca0bc-9c33-4f62-9694-559da75f3ad4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 17. 17:29","title":"34 millió dollárral tolja meg az állam a Magyar–Kirgiz Alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak napidíjfedezetét is, és csökkentették a Legfelső Bíróság és a Köztársasági Elnöki Hivatal büdzséjét. ","shortLead":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak...","id":"20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"2a2a1543-7ee2-4223-bdc0-63b6d82b343b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 17. 20:23","title":"Lengyel költségvetés: Donald Tusk miniszterelnök győzött, Duda meghátrált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d9990c-26c2-49ee-bbd3-155662522da1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bíróság szerint „státuszukat kihasználva” üzeneteket közvetítettek Navalnij és kollégái között.","shortLead":"A bíróság szerint „státuszukat kihasználva” üzeneteket közvetítettek Navalnij és kollégái között.","id":"20250117_oroszorszag-alekszaj-navalnij-ugyved-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d9990c-26c2-49ee-bbd3-155662522da1.jpg","index":0,"item":"5593bdf7-40d7-4c50-bddc-3b686eee4064","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_oroszorszag-alekszaj-navalnij-ugyved-bortonbuntetes","timestamp":"2025. január. 17. 12:05","title":"Börtönbüntetésre ítélték Navalnij három ügyvédjét Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány ígéretet tett, hogy a költségvetési hiányt GDP arányosan 2025-ben 3,7 százalékra, 2026-ban 2,9 százalékra csökkenti, az államadósságot pedig fokozatosan 70 százalék alá mérsékli.","shortLead":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány...","id":"20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d35a4e67-68be-4f24-a6cb-77119b13b3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","timestamp":"2025. január. 16. 19:58","title":"A kormány a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését ígérte az uniónak, így átment a középtávú költségvetési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]