[{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak, mint Samuel L. Jackson vagy Serena Williams. ","shortLead":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak...","id":"20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d.jpg","index":0,"item":"1957eebf-66d3-4577-beda-51178e2796ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Kendrick Lamar félidei show-jának a Super Bowlon Drake lett a vesztese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","shortLead":"A szerb elnöki konvoj nagy sebességgel haladt, amikor a baleset történt.","id":"20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546277ed-c051-4ceb-b583-f3d785b471e0.jpg","index":0,"item":"c2220179-7784-4360-8e64-f88efbdcfa58","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Video-Vucic-autojanak-menet-kozben-szakadt-le-a-kereke","timestamp":"2025. február. 09. 07:34","title":"Videó: Vucic autójának menet közben szakadt le a kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","shortLead":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","id":"20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111.jpg","index":0,"item":"3ba224b9-6f50-4b08-b82f-ce5749dcc9a8","keywords":null,"link":"/elet/20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","timestamp":"2025. február. 09. 12:01","title":"\"Elnézést, nehezen veszem a levegőt\" - Ferenc pápa félbehagyta az olvasást a vasárnapi misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek enyhítésére sokszor még a fájdalomcsillapító és görcsoldó szerek sem bizonyulnak elégnek. Erre jelenthetnek megoldást a különböző, hővel enyhítő eszközök, például a mikróban melegíthető plüssök és akár egy egyszerű, forró vízzel bevont melegvizes palack is.","shortLead":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek...","id":"20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469.jpg","index":0,"item":"6443a3e7-3d7d-46e8-8951-8b987b32730c","keywords":null,"link":"/elet/20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","timestamp":"2025. február. 09. 06:01","title":"Így segíthet a hő a menstruációs fájdalom enyhítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","shortLead":"A Plymouth 1-0-ra győzte le a PL-t és BL-t is vezető csapatot.","id":"20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fef7941-d196-4ad3-aefe-4b317e8897be.jpg","index":0,"item":"71f41f4b-3f54-419a-8ea2-9a27993a39f1","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Kiesett-a-Liverpool-az-FA-Kupabol","timestamp":"2025. február. 09. 18:17","title":"Kiesett a Liverpool az FA Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]