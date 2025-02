Hamarosan elkezdik építeni a nagykörúti bringasztrádát – számoltunk be róla február elején. A BKK már akkor közölte, a tervezéssel párhuzamosan zajlik majd egy közösségi fórum sorozat, amely során elsődleges cél a lakossággal való egyeztetés. Ennek meg is volt az első felvonása kedden este az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban. A fórum rendezőin túl mintegy 30 ember volt kíváncsi a BKK terveire.

A tervek alapján a változatlan szélességű járda mellett minimum két méter széles kerékpársáv, ezt követően egy 80 centiméteres biztonsági zóna kerülne a körútra, ami mellett lenne egy multifunkcionális sáv, ahol a furgonok megállására, a kukák kihúzására és parkolásra lenne lehetőség, igaz csak limitált módon. A BKK korábban is jelezte, a tervek szerint a legtöbb “parkoló” csak kiss and ride típusú megállást tenne lehetővé, illetve a rakodási munkákat végzők igényeit vennék elsősorban figyelembe, kérdésünkre pedig a fórumon is megerősítették, hogy a tervezett változtatásokkal jelentősen lecsökkenne a parkolási lehetőség a Nagykörúton, bár teljesen nem szeretnék azt megszüntetni.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármesterének rövid megnyitó beszéde után a tervek bemutatását Bodor Ádám, a BKK mobilitás fejlesztési igazgatója kezdte, aki arról beszélt, hogy végre ez egy olyan projekt, amire már megkapták a támogatást az uniótól, így nem csak feltételes módban tudnak róla beszélni. Elmondta, hogy a cél, hogy 2030-ra az utazások négyötöde fenntartható módon történjen, a Nagykörút pedig ne csak egy közlekedési folyosó, hanem egy kellemes hely legyen. Jelenleg az emberek 3-5 százaléka biciklizik, nagyjából napi 3800 ember, a cél ennek a tízezerre tornázása.

Ezután rátért arra, hogy a Covidnak és a város bátor döntésének köszönhetően létrejött a főváros egyik legfontosabb bringasávja, a következő fontos feladat ennek a véglegesítése és a jelenlévő problémák (főként a szabálytalanul parkoló autók és a rakodási kihívások) megszüntetése.

Ezután Molnár Berta a BKK mobilitás-fejlesztési munkatársa hangsúlyozta, a cél az, hogy a Nagykörút egy “igazi találkozóhely legyen”, hiszen rengeteg közlekedő, lakos, szórakozni vágyó és vásárló jár itt. Beszélt arról is, hogy tapasztalataik szerint az emberek kétharmada nyitott lenne a kerékpározásra, csak most még fél az autóktól, ezért is fontos a biztonságos kerékpársáv létrehozása.

A bemutatást Csomor Bence, a nagykörút projektvezetője zárta, aki beszélt az ütemtervről is. Elmondása szerint jelenleg a BKK dolgozik a terveken, 2025 nyarán írhatják majd ki a közbeszerzést a tervezésre, maga a kivitelezés pedig 2028-ban indulhat és a remények szerint 2029 tavaszára készülhet el.

Ezzel kapcsolatban még azért sok kérdés van, fontos hangsúlyozni azt is, hogy a tervek sem véglegesek, egyelőre csak a tervezett keresztmetszetet határozták meg. Olyan kérdések például, hogy a kerékpársáv milyen módon legyen elválasztva, például kiemeléssel vagy az autós sávval egy szinten, fizikai elválasztással, még eldöntésre vár, a BKK erről is kéri a lakosság véleményét.

A tervek bemutatása után nézői kérdések következtek, amelyek sorát egy autós érdekvédő nyitotta. Meglátása szerint örvendetes, hogy a rakodási igényeket figyelembe veszik, azt viszont nem érti, hogy miért kell megtartani a 2020-ban hozott rossz döntést a Nagykörút forgalmának csökkentéséről. Hiszen az autósok – a biciklisekkel szemben – fizetnek adót, miért pont őket üldözi a főváros? Véleményéhez többen is csatlakoztak, a hamarosan elharapódzó vitába Niedermüller Péter, a kerület polgármestere is beszállt. Meglátása szerint ma már nem ‘70-es évek közlekedéspolitikáját követi a kerület, a cél egyértelműen az, hogy csökkentsék az autós forgalmat. “Nincs egyetlen olyan szempont sem, ami alapján erőltetni kéne, hogy az autósok a belvároson hajtsanak át”, zárta le vitát a polgármester, ami tapsot kapott a résztvevőktől.

Ezek után további kérdések következtek, amelyekből kiderült, hogy:

A mikromobilitási eszközök valóban problémásak, jelenleg viszont még csak szabályozva sincsenek a KRESZ által, a legtöbb, amit jelenleg a BKK és a főváros tehet, hogy meghatározzák, hol lehet a rollereket tárolni, és vonzóvá teszik a biciklisávot, hogy ne menjenek a járdára.

A vendéglátóipari egységekhez tartozó teraszok is problémásak jelenleg, a cél az, hogy minimum 3 méter járófelület szabadon maradjon a gyalogosok számára.

A kerékpárosklub jelenlévő tagja felvetette, hogy a 4 kilométernyi útszakasz 4,5 milliárdos költségből tervezett megújítása soknak tűnik. Erre Horváth László, a BKK beruházási igazgatója úgy reagált, hogy egyelőre nem látnak pontos összegeket, majd, ha már lesz kivitelező, de egyébként is a számos csomópont miatt és figyelembe véve, hogy mind a két oldalon lesz bicikliút, ráadásul minden burkolat megújul majd, ez egyáltalán nem sok.

A projekt keretein belül nem cél, hogy a Nagykörúton megjelenő vendéglátóhelyek, boltok kinézete egységessé váljon, de a fővárosnak a hosszú távú tervei között szerepel ez is, egyelőre viszont “meg fognak állni a házfalnál”.

A szűk egyórás kérdezz-felelek után pedig az érdeklődök egy térkép mellett is átbeszélhették a projekt részleteit, megoszthatták a tapasztalataikat, javaslataikat a BKK szakértőivel.

Már korábban is felmerült a Nagykörút átalakítása, például pont egy éve, 2024 februárjában. Akkor azonban ez csak korai kampányszlogennek tűnt, idén viszont már arról tájékoztatta Karácsony a Facebook-követőit, hogy a BKK pályázata kedvező elbírálást kapott, érkezik a forrás a Nagykörút zöldítésére, ami a fórumon elhangzottak alapján tehát 2029-ben készülhet el.

Nyitókép: BKK